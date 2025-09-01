От х:

Спортното училище по традиция даде начало на учебната година в Хасково

    С тържество официално бе открита учебната година в Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково. Празникът бе тази сутрин в двора на хасковското училище. Събитието започна с изнасяне на знамето. Водеща на тържеството бе шампионката по вдигане на тежести Мария Колева.

    „Добре дошли на всички колеги и на новите ученици. Радвам се за новите ученици, че избрахте нашето училище, защото е едно прекрасно предизвикателство. Учене и спорт, с успехи напред. Пожелавам на всички да се адаптират бързо и да станат добри спортисти“, заяви директорът Силвия Тенчева.

    Поздрав отправи и новия главен експерт към Министерството на младежта и спорта Васил Миленчев

    20 са новоприетите петокласници в Спортното училище. Общо новите възпитаници във всички класове са 35.

    Запазва се борят на спортовете, които се практикуват. Това са бокс, борба – свободен и класически стил, джудо, вдигане на тежести, футбол, хандбал и лека атлетика.

    До 15 септември учениците ще провеждат лагер-сбор в клубовете си. От ръководството на училището се похвалиха, че и тази година децата, които не са от града, ще могат да използват безплатно услугите на общежитие. 

    Източник: Haskovo.NET

