Д-р Николай Николов: Опасността от ваксината е много по-малка от опасността от дивия вирус

    Педиатрите в Хасково са в очакване за поставянето на ваксината срещу варицела, която от догодина влиза в имунизационния календар на децата в България като задължителна. Родителите в областния град също проявяват засилен интерес към новата имунизация.

    10-годишният Дамян е с варицела от 8 дни. Момчето кара заболяването сравнително тежко.

    „В началото беше доста драматично, понеже той има нисък праг на болка и дразнене и първите три дни само спеше, без да яде. Но вече след третия ден нещата се подобриха и даже си учи вкъщи, така че вече всичко е наред“, обяснява майката Златина Йорданова.

    Сестричката на Дамян, 4-годишната Каролина, е под карантина. И двете деца не са ваксинирани срещу варицела. Ако по-малкото не се разболее, майката обмисля имунизация:

    „Това е нещо, което трябва да обсъдим вкъщи. Обикновено решенията за децата ги взимаме двамата с мъжа ми. Ще го обсъдим и ще вземем решение заедно“, казва Златина.

    От следващата година ваксината срещу варицела става задължителна и ще бъде включена в Националния имунизационен календар. За родените през 2025 ще се прилага безплатно. За тези преди тях ще е платена. Педиатърът д-р Николай Николов чака с нетърпение въвеждането й, защото заболяването е много заразно, протича тежко и води до много тежки усложнения.

    „Това е една шарка, която е особено опасна за бременните. Периодични има и смъртни случаи от усложнение, които дава дивия вирус. Ваксината е приета в повечето държави като задължителна. Опасността от ваксината е много по-малка от опасността от дивия вирус“, смята д-р Николов.

    Медикаментът е двудозов. Първият прием е между 12 и 15 месец, а вторият на 4 години, обяснява педиатърът.

    „Аз чакам да уточнят, какъв е регламента, в каква възраст. По указание ваксината може да се прави и в по-голяма възраст. Но ще видим, как ще бъде зададен от министерството самия алгоритъм на поставяне”, каза още докторът.

    В момента ваксината се купува и се поставя по желание на родителите. Д-р Николов има имунизирани около десет деца. Те са я понесли много леко, без никакви странични ефекти. Очакванията на лекарите са до десет години да се създаде колективен имунитет и варицелата да бъде унищожена като заболяване.

    Булгурът се превърна в главен герой на празник в с. Воден
    Конкурси и дегустация на Празника на тиквата в село Долно Белево
    Над 6 000 000 къса контрабандни цигари задържаха митнически и гранични служители на ГКПП „Капитан Андреево“
    Откриха Международния турнир по борба Купа “Хасково”
    Връщаме часовниците един час назад
    Ремонтират две детски градини в Хасково за 2 милиона и 600 хиляди лева
