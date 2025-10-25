Д-р Николай Николов: Опасността от ваксината е много по-малка от опасността от дивия вирус

Педиатрите в Хасково са в очакване за поставянето на ваксината срещу варицела, която от догодина влиза в имунизационния календар на децата в България като задължителна. Родителите в областния град също проявяват засилен интерес към новата имунизация.

10-годишният Дамян е с варицела от 8 дни. Момчето кара заболяването сравнително тежко.

„В началото беше доста драматично, понеже той има нисък праг на болка и дразнене и първите три дни само спеше, без да яде. Но вече след третия ден нещата се подобриха и даже си учи вкъщи, така че вече всичко е наред“, обяснява майката Златина Йорданова.

Сестричката на Дамян, 4-годишната Каролина, е под карантина. И двете деца не са ваксинирани срещу варицела. Ако по-малкото не се разболее, майката обмисля имунизация:

„Това е нещо, което трябва да обсъдим вкъщи. Обикновено решенията за децата ги взимаме двамата с мъжа ми. Ще го обсъдим и ще вземем решение заедно“, казва Златина.

От следващата година ваксината срещу варицела става задължителна и ще бъде включена в Националния имунизационен календар. За родените през 2025 ще се прилага безплатно. За тези преди тях ще е платена. Педиатърът д-р Николай Николов чака с нетърпение въвеждането й, защото заболяването е много заразно, протича тежко и води до много тежки усложнения.

„Това е една шарка, която е особено опасна за бременните. Периодични има и смъртни случаи от усложнение, които дава дивия вирус. Ваксината е приета в повечето държави като задължителна. Опасността от ваксината е много по-малка от опасността от дивия вирус“, смята д-р Николов.

Медикаментът е двудозов. Първият прием е между 12 и 15 месец, а вторият на 4 години, обяснява педиатърът.

„Аз чакам да уточнят, какъв е регламента, в каква възраст. По указание ваксината може да се прави и в по-голяма възраст. Но ще видим, как ще бъде зададен от министерството самия алгоритъм на поставяне”, каза още докторът.

В момента ваксината се купува и се поставя по желание на родителите. Д-р Николов има имунизирани около десет деца. Те са я понесли много леко, без никакви странични ефекти. Очакванията на лекарите са до десет години да се създаде колективен имунитет и варицелата да бъде унищожена като заболяване.