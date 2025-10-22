От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

19 °C

Обучават 400 ученици от Хасково за справяне с опасностите в интернет

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Хасково организира обучение за ученици в гимназиален курс /8-12 клас/ на тема „Киберсигурност“. Целта на обучителните срещи е да се повиши компетентността на децата и уменията им за справяне с опасностите в интернет пространството.

МКБППМН към Община Хасково работи устойчиво по проблема „Тормоз и насилие сред подрастващите“. Насилието в интернет е твърде интересно и провокативно за младите хора. Затова от МКБППМН са поканили за гост – обучител един от най-авторитетните специалисти по киберсигурност у нас. Това е проф. д-р Илин Савов – специалист по „Национална сигурност“, доктор на науките в направление „Национална сигурност“ в областта на киберпрестъпленията, преподавател в Академията на МВР, Тракийски университет Стара Загора и др.

Програмата на обучението ще обхване близо 400 деца от четири училища в община Хасково и ще се проведе в четири сесии:

 – на 27.10.2025 г., от 11:00 часа, в залата на ФСГ „Атанас Буров“;

 – на 27.10.2025 г., от 13:30 часа, зала „Хасково“ с ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“;

 – на 29.10.2025 г., от 12:00 часа, в залата на ПГТ „Александър Паскалев“;

 – на 29.10.2025 г., от 14:00 часа, зала „Хасково“ с ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Брус Шнайер: Сигурността като мираж
Брус Шнайер: Сигурността като мираж

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

„Димитровград“ освободи Устрема
„Димитровград“ освободи Устрема
преди 2 часа
Задържаха мъж с дрога и водач, отказал тест за наркотици
Задържаха мъж с дрога и водач, отказал тест за наркотици
преди 5 часа
Конфискуваха 214 кг пилешко месо без документи от автобус
Конфискуваха 214 кг пилешко месо без документи от автобус
преди 5 часа
Задържаха двама за кражба на медни проводници от жп линия
Задържаха двама за кражба на медни проводници от жп линия
преди 5 часа
Нови 46 семейства от община Хасково получават еднократна финансова помощ за живородено или осиновено дете
Нови 46 семейства от община Хасково получават еднократна финансова помощ за живородено или осиновено дете
преди 6 часа
Два Фолксвагена катастрофираха на улица „Дунав“
Два Фолксвагена катастрофираха на улица „Дунав“
преди 6 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
От мерак – гост хореографът Йорданка Йочева

Случаен виц

Задържаха мъж с дрога и водач, отказал тест за наркотици

Дори мъртвата риба може да плува по течението - индианска поговорка

Последни обяви

Случайна рецепта

Картофи с бекон и млечен сос
Картофи с бекон и млечен сос

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини