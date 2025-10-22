Обучават 400 ученици от Хасково за справяне с опасностите в интернет

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Хасково организира обучение за ученици в гимназиален курс /8-12 клас/ на тема „Киберсигурност“. Целта на обучителните срещи е да се повиши компетентността на децата и уменията им за справяне с опасностите в интернет пространството.

МКБППМН към Община Хасково работи устойчиво по проблема „Тормоз и насилие сред подрастващите“. Насилието в интернет е твърде интересно и провокативно за младите хора. Затова от МКБППМН са поканили за гост – обучител един от най-авторитетните специалисти по киберсигурност у нас. Това е проф. д-р Илин Савов – специалист по „Национална сигурност“, доктор на науките в направление „Национална сигурност“ в областта на киберпрестъпленията, преподавател в Академията на МВР, Тракийски университет Стара Загора и др.

Програмата на обучението ще обхване близо 400 деца от четири училища в община Хасково и ще се проведе в четири сесии:

– на 27.10.2025 г., от 11:00 часа, в залата на ФСГ „Атанас Буров“;

– на 27.10.2025 г., от 13:30 часа, зала „Хасково“ с ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“;

– на 29.10.2025 г., от 12:00 часа, в залата на ПГТ „Александър Паскалев“;

– на 29.10.2025 г., от 14:00 часа, зала „Хасково“ с ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.