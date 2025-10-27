Две отборни купи и златни медали за „Виолена“ от Държавно първенство и Национален турнир в Пловдив

Хасковският клуб „Виолена“ записа силно участие в Държавното отборно първенство клас Б и Национален турнир клас С, провели се през уикенда в спортна зала „Сила“ в Пловдив. Това е 3-то поредно състезание на Съюз по аеробика за второто полугодие.
Възпитаниците на хасковския клуб с президент и треньор Теменуга Илиева спечелиха две златни купи в отборното класиране от Държавното отборно първенство за клас Б и златни медали за всички състезатели от клас С при 5-6-годишните.
Почити всички състезатели влязоха във финалната осмица от различните възрасти и категории.
КЛАСИРАНЕ:
Клас Б
7-8 г.
5-то и 8-мо място за Емилена Филипова и Ниса Мустафа в индивидуалната надпревара и 6-то място за Виктория Каменова и Виктория Тонева при малките формации.
9-11 г. – спечелена златната отборна купа
Сребърен медал за Ирем Мюмюн в индивидуалната надпревара и 4-то и 5-то място за Виктория Вълчева и Зорница Бисерова, а трите заедно при малките формации спечелиха бронзов медал.
Боряна Плахова и Йоана Делчева – 5-то място, а при големите формации двете заедно със Сияна Милева, Жасмин Тонева и Елчин Реджаи останаха на 4-то място.
12-14 г.
в индивидуална надпревара:
4-то място за Магдалена Пандърова
6-то място за Сиана Русева.
В подножието на 8 – цата останаха Ана Андонова, Даяна Хубенова и Мая Цветанова
при малките формации:
5-то място за Даяна Хубенова и Мая Цветанова
6-то място за Ана Андонова и Маги Пандърова.
15-17 г. – спечелена втора златна отборна купа
индивидуална надпревара:
🥇Златен медал за Зорница Дойчева
5-то място за Велина Илиева
7-мо място за Габриела Карева
8-мо място за Николета Василева
малки формации:
Сребърен медал за Зорница Дойчева и Велина Илиева
Бронзов медал за Габриела Карева и Николета Василева
Клас С
5-6 г.
🥇 Златни медали за Лина Расим, Кайла Сейдахмет, Надежда Николова, Туана Апти, Тереза Делчева, Алар Халил, Тея Миланова, Ляра Юсеин
7-8 г.
5-то място за Петя Дойчева, Крисия Хаджиангелова, Селен Джемал.
12-14 г.
Сребърен медал за Дамла Фикрет и Маги Николова
С атрактивни съчетания и впечатляваща игра на състезателния квадрат всички показаха класа и амбиция да бъдат сред най-добрите.
„Поздравления от треньорския екип и благодарности на всички родители за съпричастността“, каза Теменуга Илиева.
Почивка само няколко дена, защото маратонът от състезания продължава.