Две отборни купи и златни медали за „Виолена“ от Държавно първенство и Национален турнир в Пловдив

Хасковският клуб „Виолена“ записа силно участие в Държавното отборно първенство клас Б и Национален турнир клас С, провели се през уикенда в спортна зала „Сила“ в Пловдив. Това е 3-то поредно състезание на Съюз по аеробика за второто полугодие.

Възпитаниците на хасковския клуб с президент и треньор Теменуга Илиева спечелиха две златни купи в отборното класиране от Държавното отборно първенство за клас Б и златни медали за всички състезатели от клас С при 5-6-годишните.

Почити всички състезатели влязоха във финалната осмица от различните възрасти и категории.

КЛАСИРАНЕ:

Клас Б

7-8 г.

5-то и 8-мо място за Емилена Филипова и Ниса Мустафа в индивидуалната надпревара и 6-то място за Виктория Каменова и Виктория Тонева при малките формации.

9-11 г. – спечелена златната отборна купа

Сребърен медал за Ирем Мюмюн в индивидуалната надпревара и 4-то и 5-то място за Виктория Вълчева и Зорница Бисерова, а трите заедно при малките формации спечелиха бронзов медал.

Боряна Плахова и Йоана Делчева – 5-то място, а при големите формации двете заедно със Сияна Милева, Жасмин Тонева и Елчин Реджаи останаха на 4-то място.

12-14 г.

в индивидуална надпревара:

4-то място за Магдалена Пандърова

6-то място за Сиана Русева.

В подножието на 8 – цата останаха Ана Андонова, Даяна Хубенова и Мая Цветанова

при малките формации:

5-то място за Даяна Хубенова и Мая Цветанова

6-то място за Ана Андонова и Маги Пандърова.

15-17 г. – спечелена втора златна отборна купа

индивидуална надпревара:

🥇Златен медал за Зорница Дойчева

5-то място за Велина Илиева

7-мо място за Габриела Карева

8-мо място за Николета Василева

малки формации:

Сребърен медал за Зорница Дойчева и Велина Илиева

Бронзов медал за Габриела Карева и Николета Василева

Клас С

5-6 г.

🥇 Златни медали за Лина Расим, Кайла Сейдахмет, Надежда Николова, Туана Апти, Тереза Делчева, Алар Халил, Тея Миланова, Ляра Юсеин

7-8 г.

5-то място за Петя Дойчева, Крисия Хаджиангелова, Селен Джемал.

12-14 г.

Сребърен медал за Дамла Фикрет и Маги Николова

С атрактивни съчетания и впечатляваща игра на състезателния квадрат всички показаха класа и амбиция да бъдат сред най-добрите.

„Поздравления от треньорския екип и благодарности на всички родители за съпричастността“, каза Теменуга Илиева.

Почивка само няколко дена, защото маратонът от състезания продължава.