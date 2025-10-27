Балетна школа „Алегро“ спечели квоти за Европейското балетно първенство

Грациите от балетна школа „Алегро“ към Младежки център Хасково участваха в Х Национален танцов фестивал „Боровец танцува“. Форумът е квалификация за европейските шампионати на Международна танцова организация на IDO за 2026 г.

На „Боровец танцува“ балерините на хореографа Мая Габровска спечелиха пет първи места и едно второ място. Тези постижения им осигуриха квоти за участие на предстоящото Европейско балетно първенство, което ще се проведе през септември 2026 г. в Скопие, Република Северна Македония.

На младите таланти от школа „Алегро“ до края на тази година им предстоят още няколко танцови предизвикателства. Те ще участват в Aрт фестивала „Фантазия“, а едно от най-важните им представяния е Световно първенство по балет, което ще се проведе на 28 и 29 ноември 2025 г. в Де Пане, Белгия.