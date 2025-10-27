От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Балетна школа „Алегро“ спечели квоти за Европейското балетно първенство

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    Грациите от балетна школа „Алегро“ към Младежки център Хасково участваха в Х Национален танцов фестивал „Боровец танцува“. Форумът е квалификация за европейските шампионати на Международна танцова организация на IDO за 2026 г.

    На „Боровец танцува“ балерините на хореографа Мая Габровска спечелиха пет първи места и едно второ място. Тези постижения им осигуриха квоти за участие на предстоящото Европейско балетно първенство, което ще се проведе през септември 2026 г. в Скопие, Република Северна Македония.

    На младите таланти от школа „Алегро“ до края на тази година им предстоят още няколко танцови предизвикателства. Те ще участват в Aрт фестивала „Фантазия“, а едно от най-важните им представяния е Световно първенство по балет, което ще се проведе на 28 и 29 ноември 2025 г. в Де Пане, Белгия.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Две отборни купи и златни медали за „Виолена“ от Държавно първенство и Национален турнир в Пловдив
    Две отборни купи и златни медали за „Виолена“ от Държавно първенство и Национален турнир в Пловдив
    преди 2 часа
    Арестуваха трима дрогирани водачи за ден
    Арестуваха трима дрогирани водачи за ден
    преди 2 часа
    Задържаха познайник на полицията при опит за кражба от кола в „Кенана“
    Задържаха познайник на полицията при опит за кражба от кола в „Кенана“
    преди 2 часа
    Пътничка в автобус пострада при катастрофа в Хасково, възрастен водач блъсна пешеходец
    Пътничка в автобус пострада при катастрофа в Хасково, възрастен водач блъсна пешеходец
    преди 2 часа
    Организират благотворителен базар „Подай ръка на Христо“ в Хасково
    Организират благотворителен базар „Подай ръка на Христо“ в Хасково
    преди 3 часа
    Оранжев код за валежи в понеделник в Хасковска област
    Оранжев код за валежи в понеделник в Хасковска област
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Документални филми – Хилядолетните епископски одежди от Ахридос

    Случаен виц

    Две отборни купи и златни медали за „Виолена“ от Държавно първенство и Национален турнир в Пловдив

    Има само един шеф - клиентът. Той може да уволни всеки в компанията. - Сам Уолтън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Ханъм гьобеи
    Ханъм гьобеи

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини