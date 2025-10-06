От х:

Календар

Представят в Хасково балетния спектакъл „Змеят и голямата балетна бъркотия“

    На 10 октомври, петък, от 19:00 часа в залата на читалище „Заря-1858“ е премиерата на балетния спектакъл „Змеят и голямата балетна бъркотия“, съобщиха от Община Хасково. Идеята за творческото предизвикателство е на хореографа Мая Габровска, която е ръководител на Балетна школа „Алегро“. Сценографията е на Александра Габровска, а режисьор и изпълнител на главната роля е Росен Канев, който е премиер солист на Софийската опера и балет. Спектакълът ще даде началото на 25-ти творчески сезон в ОП „Младежки център“ - Хасково.

    Заедно с грациите от школа „Алегро“ в сценичното приключение се включва гост – актьорът от Плевенския театър Орхан Таир. На него се пада честта да води публиката през лабиринта от класически балетни образци, приказки и сценографски приумици. За талантливите деца от балет „Алегро“ постановката „Змеят и голямата балетна бъркотия“ е второто творческо предизвикателство, след огромния успех с „Лешникотрошачката“. 

    ОП „Младежки център“ подарява премиерата на „Змеят и голямата балетна бъркотия“ на хасковската публика и по този красив начин поставя началото на 25-тия си творчески сезон. Всички събития, концерти, фестивали от календара на Младежки център ще са посветени на годишнината от създаването му, а кулминацията на честването ще бъде на 7 юли 2026 година.

    „Змеят и голямата балетна бъркотия“ е създаден по проект „Нова визия за културата в община Хасково“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.

