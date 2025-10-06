Разрушаването на незаконни имоти започна от кв. „Република“, 5-членно семейство остава без дом

Разрушаването на незаконни имоти започна от хасковския квартал „Република“. Акцията стартира тази сутрин от къща на улица „Лютиброд“ 7, намираща се край дерето. Имотът е бил обитаван от 5-членно семейство – мъж, жена и трите им деца на 14, 17 и 18 години. Те бяха изнесли покъщнината си на улицата, в калта.

Собственикът Георги Марков заяви, че имотът няма Акт 16, но имал други документи, като плащал битови сметки за ток и вода. „Обещаха ни общинско жилище, но не ни дадоха“, каза стопанинът. Той коментира, че масово жилищата в този район са незаконни и се ядосваше, че събарят неговото жилище.

Дейностите по разрушаването на имота в квартал „Република“ бяха ръководени от служители на отдел „Контрол по ЗУТ“ към Община Хасково. На място имаше много служители на МВР-Хасково, на „Общинска полиция“ и на общинската служба КОРЗ. Имаше също служители на Енергото и ВиК-Хасково, които бяха ангажирани с прекъсването на електрозахранването и водоснабдяването на разрушавания имот.

Разрушаването се извършва от частната фирма „Валдарам билдинд“ ЕООД – Лювеч. Дружеството изпълнява обществена поръчка на Община Хасково. Първоначално бяха издадени 19 заповеди за разрушаване на незаконни имоти в областния град и в селата Александрово, Големанци и Конуш.

От Община Хасково уточниха, че позициите са 9, описани в заповедта за премахване на незаконните строежи. Те включват премахване на незаконни пристройки и надстройки към гаражи, реконструкция на покрив и преустройства на тавански помещения за жилищни нужди, жилищни сгради, огради, селскостопански постройки, прегради на стълбищни площадки. В някои от селскостопанските имоти се намират по повече от една поянтова постройка. Сградите са със заповеди за премахване от 2018, 2020, 2021, 2022 и 2023 г. Към дейностите по премахване на незаконните строежи се пристъпи, след приключили административни производства, съгласно ЗУТ, изпратени покани за доброволно изпълнение от страна на собствениците и предварително уведомление за планираните дейности по премахване. Премахването на незаконните строежи ще се извършва от днес до 6 декември, съгласно договор с фирмата-изпълнител. За дейностите са уведомени всички институции, имащи отношение към дейността.

Стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка е 55 759,15 лв. (28 509,20 евро) без ДДС.

Анета Кутелова