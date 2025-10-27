От х:

Община Хасково подкрепя Националната инициатива „Едно изречение живот“ за борба с инсулта

    Община Хасково подкрепя Националната инициатива „Едно изречение живот“ по повод 29 октомври – Световен ден за борба с инсулта, съобщиха от местната администрация.

    Хасково споделя призива на Асоциацията за инсулт и афазия, всички в България да се включат в инициативата „Едно изречение живот“. От Асоциацията призовават всички да споделим посланието: „Ако някой до вас внезапно не може да говори, не може да се усмихне симетрично или не може да вдигне ръка – това е инсулт – позвънете веднага на 112“.

    Споделете това изречение. Означете го с: #ЕдноИзречениеЖивот“

    Целта на инициативата е да напомни, че разпознаването на първите признаци на инсулт и навременната реакция могат да спасят живот и да предотвратят тежка инвалидизация.

    Инсултът не чака – разпознай и действай!

    Инсултът остава водеща причина за смърт и инвалидизация в България и света.

    Навременното обаждане на 112 при първи симптоми – затруднена реч, асиметрична усмивка, слабост в ръката – е решаващо за оцеляването и възстановяването на пациента.

    Мозъчният инсулт е лечим през първите три часа от атаката
