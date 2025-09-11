От х:

МБАЛ-Хасково обяви конкурс за главна медицинска сестра и 11 лекари специализанти

МБАЛ-Хасково обяви конкурс за главна медицинска сестра и 11 лекари специализанти, съобщиха от здравното заведение.

Конкурсът е за следните места за лекари специализанти за 2025 г.:

1. Лекар специализант по Физикална и рехабилитационна медицина – 1 място
2. Лекар специализант по Педиатрия – 2 места
3. Лекар специализант по Нервни болести – 1 място
4. Лекар специализант по Инфекциозни болести – 1 място
5. Лекар специализант по Кардиология – 1 място
6. Лекар специализант по Гастроентерология – 1 място
7. Лекар специализант по Нефрология – 1 място
8. Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната – 1 място
9. Лекар специализант по Очни болести – 1 място
10. Лекар специализант по Урология – 1 място

Конкурсът за лекари специализанти ще се проведе по документи и интервю. Документите за участие в конкурса ще се приемат в Човешки ресурси при МБАЛ-Хасково в едномесечен срок. Кандидатите трябва да имат завършено висше медицинско образование-магистър по медицина, да са членове в Български лекарски съюз и да имат компютърна грамотност.

При провеждането на конкурса ще се взема предвид средният успех от следването и държавните изпити; оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства; резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства; други умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността /социални, организационни, компютърни, езикови/.

За заемане на длъжността главна медицинска сестра кандидатите трябва да имат образователно квалификационна степен „магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи“ и управленски опит не по-малко от пет години.

Конкурсът ще се проведе в два етапа: защита на писмен проект на тема „Оптимизиране качеството на здравните грижи в условията на съвременния мениджмънт“ и събеседване по писмената разработка на кандидата и върху медицинските стандарти, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и други нормативни актове в областта на здравеопазването.

Класирането на кандидатите става след събеседване, като крайната оценка е средно аритметична от сбора на оценките, дадени от членовете на комисията за двата етапа. Кандидати, получили под 4.50, не се класират.

Проектът, запечатан в отделен плик и изискваните документи, запечатани в друг плик, се подават в Човешки ресурси на болницата в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата.

