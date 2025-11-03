От х:

Откриха 3818 фалшиви тонер касети в тир

Митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ задържаха 3818 фалшиви тонер касети при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

Товарна композиция от влекач с полуремарке с турска регистрация, управлявана от турски гражданин, пристига на пункта в средата на месец октомври. Шофьорът, представя документи за превозваната стока от Турция за Франция. След анализ на риска товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение.  
При последвалия физически контрол са открити 388 кашона, съдържащи 3818 тонер касети, всички със словни и фигуративни изображения на две световноизвестни марки.

Стоката е задържана в изпълнение на Европейски регламент относно защита на интелектуалната собственост. За случая са уведомени притежателите на съответните марки, които са потвърдили, че установените тонер касети са фалшиви.

Източник: Haskovo.NET

Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци на пл. „Спартак“ в Хасково на 14 ноември
преди 2 часа
Хасково е домакин на първи кръг от шампионата по хандбал за юноши
преди 2 часа
Стартираха мачовете от футболния турнир за деца „Goalside Cup“
преди 2 часа
Административният съд отмени решението за отстраняването на Мехмед Лятиф като председател на ОбС
преди 2 часа
Задържаха криминално проявен за кражба от автосервиз
преди 3 часа
Арестуваха заради наркотици 31-годишна жена с криминално досие
преди 3 часа

Обичайте земята. Тя не е наследена от вас от родителите ви, тя е наета от вас от децата ви- индианска поговорка

Последни новини