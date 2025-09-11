Васил Тенев представя 30 абстрактни творби в „Настроения“

30 абстрактни творби ще представи в Хасково художникът Васил Тенев. Организатори на изложбата „Настроения“ са Община Хасково и Художествена галерия „Форум“.

„Настроения“ обединява нови творби на Васил Тенев от последните 18 месеца. Творецът е познат на хасковската общественост с участието си в Националния пленер по живопис „С Хасково в сърцето“ 2024г.

Васил Тенев е завършил Националната художествена академия в София, специалност „Графичен дизайн“. Работи в областта на абстрактната живопис и пластика.

Откриването на „Настроения“ е днес от 17:30 часа в галерия „Форум“.

Три от платната вече са закупени, което е повече от добър знак за успешно представяне в Хасково.

Интервю с твореца във видеото към статията