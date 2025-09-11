От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

35 °C

Митрю Габров празнува 100-годишен юбилей

Изображение 1 от 16
Покажи в галерия

    Харманлиецът Митрю Костов Габров празнува днес 100-годишен юбилей. Той е достоен човек и се радва семейството си – две дъщери, четири внука, две правнучки и един праправнук.

    По този специален повод заместник-кметът на община Харманли Валентина Димулска посети рожденика и му поднесе торта, плакет и поздравителен адрес от кмета на община Харманли Мария Киркова.

    Дядо Митрю разказа сладкодумно за своя живот, през който всеки ден е живял със смисъл – работил е, обичал е, прощавал е и е благодарен за всеки миг, който му е даден. Неговата жизненост, мъдрост и силен дух будят искрено уважение и вдъхновение.

    „Пожелаваме на дядо Митрю здраве, светли дни и винаги да бъде заобиколен с много любов и обич от неговите близки!“, пожелаха от Община Харманли.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Столетник цъфна в центъра на Хасково
    Столетник цъфна в центъра на Хасково

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Над 1400 фалшиви тонер касети и кутии са задържани при проверка на тир
    Над 1400 фалшиви тонер касети и кутии са задържани при проверка на тир
    преди 1 час
    Световна корпорация преговаря за алероновото брашно с мелничар №1 в света – Златко Пилев от Конуш
    Световна корпорация преговаря за алероновото брашно с мелничар №1 в света – Златко Пилев от Конуш
    преди 3 часа
    88 първокласници ще посрещне ОУ „Св. Климент Охридски“
    88 първокласници ще посрещне ОУ „Св. Климент Охридски“
    преди 3 часа
    Пожарникари и доброволци с демонстративна евакуация на деца в ДГ „Пинокио“ в Хасково
    Пожарникари и доброволци с демонстративна евакуация на деца в ДГ „Пинокио“ в Хасково
    преди 4 часа
    Четирима са хванати за кражби на акумулатори, гориво и покъщнина
    Четирима са хванати за кражби на акумулатори, гориво и покъщнина
    преди 4 часа
    7 мъже са задържани при масов бой с изпочупени две къщи и кола
    7 мъже са задържани при масов бой с изпочупени две къщи и кола
    преди 5 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – 40 FINGERS - Nothing Else Matters

    Случаен виц

    Световна корпорация преговаря за алероновото брашно с мелничар №1 в света – Златко Пилев от Конуш
    Над 1400 фалшиви тонер касети и кутии са задържани при проверка на тир

    Човек, който не чете нищо, е по-образован от онзи, който чете само вестници. - Томас Джеферсън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Нахут с къри и наденички
    Нахут с къри и наденички

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини