Митрю Габров празнува 100-годишен юбилей

Харманлиецът Митрю Костов Габров празнува днес 100-годишен юбилей. Той е достоен човек и се радва семейството си – две дъщери, четири внука, две правнучки и един праправнук.

По този специален повод заместник-кметът на община Харманли Валентина Димулска посети рожденика и му поднесе торта, плакет и поздравителен адрес от кмета на община Харманли Мария Киркова.

Дядо Митрю разказа сладкодумно за своя живот, през който всеки ден е живял със смисъл – работил е, обичал е, прощавал е и е благодарен за всеки миг, който му е даден. Неговата жизненост, мъдрост и силен дух будят искрено уважение и вдъхновение.

„Пожелаваме на дядо Митрю здраве, светли дни и винаги да бъде заобиколен с много любов и обич от неговите близки!“, пожелаха от Община Харманли.