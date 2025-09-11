От х:

Световна корпорация преговаря за алероновото брашно с мелничар №1 в света – Златко Пилев от Конуш

    ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

    Мега корпорация с фабрики в целия свят води преговори за закупуване на технологията за производство на алероново брашно с мелницата на братя Пилеви в хасковското село Конуш. Компанията с годишен оборот над 60 млрд. евро възнамерява да вложи такова производство за своите продукти от хранително-вкусовата промишленост. Тя е сред водещите в света, позната много добре и в България. Очаква се сделката да бъде на стойност над 30 млн. лв.

    Алероновото брашно се извлича от тънкия алеронов слой на пшеничното зърно, който се намира между обвивката и сърцевината. В него се съдържа най-качественият белтък, витамини, ензими. И най-важното – липсва вредният глутен. Технологията по добиването му е открита от Златко Пилев и се състои само от механична обработка, без никакви химични съставки. „Аз непрекъснато човъркам. Правя опити, повечето неуспешни. Но и неуспехът добавя опит – знаеш какво може и какво не може“, обяснява Златко Пилев. След всеки експеримент материалът се изпраща в лаборатория за анализ. „Когато добих първото количество алероново брашно и видях резултатите от изследванията, честно казано, бях разочарован. Защото липсва глутен“, признава мелничарят. Защото глутенът, освен многобройните си вредни съставки, основната от които е захарта, има и полезно свойство – играе ролята на спойка за тестото. Без него тестото се разлива и не може да придобие форма.

    Така се появява ново предизвикателство – как да се направи хляб от алероновото брашно. „Единственият, който се нае да експериментира, беше Веселин Илчев от Хасково“, споделя Златко Пилев. Следват години на опити и грешки, хиляди левове и тонове брашно. Докато идва пробивът.

    „Това е дар от природата“, разказва Веселин Илчев. „Не влагаме никаква химия, единствено механична обработка и технология на производството – температура на водата, фази на изпичане. Резултатът е удивителен – вкусен, питателен, здравословен хляб, богат на полезни вещества. Изключително подходящ за диабетици, спортисти, деца, изобщо за хора, които държат на здравето си“, добавя хлебарят.

    Интересът на водещата в света компания от хранително-вкусовата индустрия към алероновото брашно на Златко Пилев всъщност съвсем не е случаен. Лекари от цял свят, включително Световната здравна организация от години предупреждават за опасността от бързите захари, в каквито се преобразуват от обикновеното тесто в организма. Заболяванията – диабет, затлъстяване, истинска епидемия от инфаркти, вече обхващат близо 80 процента от хората над 40-годишна възраст и са сред водещите причини за смърт в света. Липсата на глутен в алероновото брашно предотвратява всичко това. Откритието на Златко Пилев, който е четвърто поколение мелничар, има потенциал да промени глобално хранително-вкусовата промишленост, а колеги от бранша го признават за мелничар №1 в света. И го съветват: „Не спирай да човъркаш!“

    Преди време бе публикувана статия със заглавие „Чудото алеронов хляб тръгва към света от Хасково“. Заглавието е на път да стане пророческо. 

    Източник: Haskovo.NET

    Последни новини