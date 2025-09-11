От х:

Пожарникари и доброволци с демонстративна евакуация на деца в ДГ „Пинокио“ в Хасково

    Пожарникари и доброволци от „Спасителен клуб за бъдеще Хасково“ участваха в демонстративна евакуация на деца в детска градина „Пинокио“ в хасковския квартал „Хисаря“. Учебното занятие бе по повод Седмицата на пожарната безопасност във връзка с професионалния празник на огнеборците – 14 септември.

    Тази сутрин 33 деца от учебното заведение бяха изведени в двора под ръководството на педагози. Малчуганите имаха възможност да видят и да се докоснат до оборудването на пожарникарите и оборудването, с което боравят при инциденти. С помощта на пожарникарите, децата използваха шлангове и пръскаха със струйника.

    Източник: Haskovo.NET

    Световна корпорация преговаря за алероновото брашно с мелничар №1 в света – Златко Пилев от Конуш
    преди 16 минути
    преди 16 минути
    88 първокласници ще посрещне ОУ „Св. Климент Охридски"
    преди 22 минути
    преди 22 минути
    Четирима са хванати за кражби на акумулатори, гориво и покъщнина
    преди 1 час
    преди 1 час
    7 мъже са задържани при масов бой с изпочупени две къщи и кола
    преди 2 часа
    преди 2 часа
    Предимно облачно, вероятността от валежи остава ниска
    преди 4 часа
    преди 4 часа
    Започва разяснителна кампания за еврото, ще обменят пари в 27 пощенски клона в Хасковско
    преди 19 часа
    преди 19 часа

