Пожарникари и доброволци с демонстративна евакуация на деца в ДГ „Пинокио“ в Хасково

Пожарникари и доброволци от „Спасителен клуб за бъдеще Хасково“ участваха в демонстративна евакуация на деца в детска градина „Пинокио“ в хасковския квартал „Хисаря“. Учебното занятие бе по повод Седмицата на пожарната безопасност във връзка с професионалния празник на огнеборците – 14 септември.

Тази сутрин 33 деца от учебното заведение бяха изведени в двора под ръководството на педагози. Малчуганите имаха възможност да видят и да се докоснат до оборудването на пожарникарите и оборудването, с което боравят при инциденти. С помощта на пожарникарите, децата използваха шлангове и пръскаха със струйника.