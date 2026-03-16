Станислав Балабанов избрал да води листата в Хасково заради Асен Василев

Парламентарното острие на "Има такъв народ" Станислав Балабанов ще води листите на партията в Хасково и Пловдив.

"Избрах листата в Хасково, защото е ключов регион за страната и най-вече заради един бивш финансов министър, който има основна роля за финансовия колапс на държавата и кризата в момента", каза Балабанов. Макар и без да го назове конкретно стана ясно, че визира лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който по традиция води листата в родния си град Хасково.

"Нека жителите на Хасково и региона имат реален избор между традиционните консервативни ценности, които защитаваме ние и безразборното харчене на кредити. ИТН винаги сме били за това да се харчи толкова, колкото сме изкарали, а не да завещаваме дългове в бъдеще", допълни Балабанов. Той прогнозира достойно и успешно представяне на партията в област Хасково.

Втори е Валентин Делчев, а останалите 4 души в листата са от местната структура в Хасково.

