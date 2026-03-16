Станислав Балабанов избрал да води листата в Хасково заради Асен Василев

    Парламентарното острие на "Има такъв народ" Станислав Балабанов ще води листите на партията в Хасково и Пловдив.

    "Избрах листата в Хасково, защото е ключов регион за страната и най-вече заради един бивш финансов министър, който има основна роля за финансовия колапс на държавата и кризата в момента", каза Балабанов. Макар и без да го назове конкретно стана ясно, че визира лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който по традиция води листата в родния си град Хасково.

    "Нека жителите на Хасково и региона имат реален избор между традиционните консервативни ценности, които защитаваме ние и безразборното харчене на кредити. ИТН винаги сме били за това да се харчи толкова, колкото сме изкарали, а не да завещаваме дългове в бъдеще", допълни Балабанов. Той прогнозира достойно и успешно представяне на партията в област Хасково.

    Втори е Валентин Делчев, а останалите 4 души в листата са от местната структура в Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Поредната измама на гражданското общество - "Разговор" с Калин Тодоров
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Двама пострадаха при катастрофа между кола на ВиК-Хасково и „Фолксваген“
    „Величие“ ще се бори за честни избори в Хасково
    Партиите и коалициите са длъжни да премахнат плакатите от изборите до 26 април
    ДПС ще се бори за поне три мандата в Хасково, заяви водачът на листата Мехмед Атаман
    Нови кръгови кръстовища ще облекчават трафика на Хасково
    Хасковлии извиха опашка в първия ден от раздаването на помощи от БЧК
