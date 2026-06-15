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Депутати и областно ръководство търсят общи решения за развитието на Хасковска област

Областният управител на Хасково Тодор Иванов проведе работна среща с народни представители от региона, съобщиха от държавното ведомство. Покани бяха отправени до всички депутати, избрани от област Хасково, както и до народни представители, избрани от други многомандатни избирателни райони, които имат връзка с областта. На срещата присъстваха заместник областният управител Виктор Марев, главният секретар на Областна администрация Хасково Олег Филев и народните представители Радослав Вълчев, Здравко Марков, Владимир Гончев, Светлана Митошева, Десислава Костова и Надежда Колева.

Основна цел на срещата беше поставянето на начало на активен институционален диалог, както и обсъждането на възможности за съвместни действия по въпроси от значение за развитието на региона.

По време на разговорите бяха засегнати теми, свързани с инфраструктурата, икономическото развитие, инвестиционната среда, социалната политика и перспективите пред общините в област Хасково.

„Независимо от политическата принадлежност, всички народни представители, които имат връзка с област Хасково, могат да допринесат за развитието на региона. Вярвам, че когато става дума за интересите на гражданите, институциите трябва да работят заедно“, заяви областният управител Тодор Иванов.

Той подчерта необходимостта от обединяване на усилията по ключовите за региона въпроси и изрази готовност подобни работни срещи да се провеждат регулярно като платформа за диалог и сътрудничество.

Тодор Иванов бе категоричен, че под негово ръководство Областна администрация Хасково ще бъде отворен партньор на всички представители на законодателната, изпълнителната и местната власт в името на устойчивото развитие и просперитета на област Хасково.

Източник: Haskovo.NET

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