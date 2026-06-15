Пожар изпепели стопанска постройка в Татарево, спасиха овце и кози

Селскостопанска постройка, разположена в покрайнините на село Татарево, община Минерални бани, изгоря до основи след внезапно избухнал пожар. Имотът е собственост на 77-годишния местен жител Кирил Щерев, който отглежда в него около 25 овце, десетина кози и магаре. За щастие, възрастният мъж е успял да изведе животните навреме и няма пострадали хора или животни в инцидента.
По време на произшествието стопанинът се е намирал в имота си, когато внезапно забелязал издигащите се пламъци. „Бях тук и изведнъж видях как всичко лумна. Предполагам, че огънят е тръгнал от електрическата инсталация, няма от какво друго да е“, сподели развълнувано Кирил Щерев, докато наблюдаваше разчистването на отломките.
Благодарение на бързата реакция, на мястото на инцидента своевременно са пристигнали три екипа на противопожарната служба, полицейски патрул и медицински екип. Огнеборците успяха бързо да локализират и овладеят огъня, за да не се разпространи към съседни имоти или сухи треви в района. Причините за възникването на пожара и нанесените материални щети са в процес на изясняване от компетентните органи.