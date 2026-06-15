Пожар изпепели стопанска постройка в Татарево, спасиха овце и кози

Селскостопанска постройка, разположена в покрайнините на село Татарево, община Минерални бани, изгоря до основи след внезапно избухнал пожар. Имотът е собственост на 77-годишния местен жител Кирил Щерев, който отглежда в него около 25 овце, десетина кози и магаре. За щастие, възрастният мъж е успял да изведе животните навреме и няма пострадали хора или животни в инцидента.

По време на произшествието стопанинът се е намирал в имота си, когато внезапно забелязал издигащите се пламъци. „Бях тук и изведнъж видях как всичко лумна. Предполагам, че огънят е тръгнал от електрическата инсталация, няма от какво друго да е“, сподели развълнувано Кирил Щерев, докато наблюдаваше разчистването на отломките.

Случаен свидетел на инцидента става Шукрие Ахмед, секретар на кметството в село Татарево, която по това време е изпълнявала служебните си задължения в района. Тя веднага е реагирала и е потърсила помощ на спешния телефон. „Бях наблизо, за да разнасям храна от Социалния патронаж на възрастни и нуждаещи се хора в селото. Изведнъж забелязах гъст дим и силни пламъци да излизат от постройката в края на селото. Веднага извадих телефона и около 10:50 часа подадох сигнал на спешния номер 112“, разказа Шукрие Ахмед.

Благодарение на бързата реакция, на мястото на инцидента своевременно са пристигнали три екипа на противопожарната служба, полицейски патрул и медицински екип. Огнеборците успяха бързо да локализират и овладеят огъня, за да не се разпространи към съседни имоти или сухи треви в района. Причините за възникването на пожара и нанесените материални щети са в процес на изясняване от компетентните органи.