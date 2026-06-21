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Фалшив сигнал за пожар вдигна на крак службите в Хасково

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    Фалшив сигнал за пожар в апартамент мобилизира пожарната и полицията в Хасково днес преди обед. Съобщението е подадено за жилище на третия етаж в блок на улица „Гургулят“ 2, като информацията е била за възникнало горене в помещението.

    На адреса незабавно са изпратени два екипа на Пожарната и полицейски патрул. При пристигането си униформените не откриват следи от пожар, задимяване или други признаци за инцидент.

    По предварителни данни сигналът е подаден от обитател на жилището, който не е бил на място при пристигането на екипите. Съседите твърдят, че това не е първият подобен случай, като според тях мъжът злоупотребява с наркотични вещества.

    Случаят се изяснява от компетентните органи, а от службите напомнят, че подаването на фалшиви сигнали е нарушение, което ангажира ресурс и може да забави реакцията при реални инциденти.

    Източник: Haskovo.NET

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