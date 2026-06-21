Над 40 души глобени за нерегламентирано палене в Хасковско

Увеличаването на пожарите в сухи треви са характерни за сезона, при настъпващо засушаване и затопляне, предупредиха от МВР – Хасково. Освен с голям разход на ресурси за пожарните служби, са свързани и с реална опасност да прераснат в горски пожари или да обхванат трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки и да нанесат значителни икономически и екологични щети.

Статистиката показва, че основната причина за възникването на пожарите през летния период е човешка небрежност. В тази връзка от противопожарните служби припомнят, че изрично се забранява паленето на открит огън и извършване на огневи работи. В Наредба, регламентираща правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи изрично се забранява паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и слогове и крайпътни ивици извън тях. Забранени са паркирането на МПС край житни масиви и експлоатирането на неизправна земеделска техника в засети площи.

През целия пожароопасен сезон служителите от Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ в областта ще осъществяват засилен контрол по спазване на противопожарните разпоредби от страна на всички юридически и физически лица – собственици и ползвателите на горски територии и земеделски зами, както и лицата пребиваващи или извършващи дейности в близост до тях.

За изминалата година са санкционирани над 40 физически лица, извършвали нерегламентирано палене. Глобите варират от 100 до 1000 евро и при повторност от 200 до 2000 евро. През лятото на 2025 г. са възникнали 1155 произшествия, от които десетина големи горски пожари, обхванали огромни територии.

За да се намали рискът от развитие на пожари огнеборците напомнят:

В никакъв случай да не се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара. Изгарянето на растителни или други отпадъци при наличие на вятър е изключително опасно и нерядко води до сериозни огнени бедствия, които обхващат големи площи, нанасят материални щети и застрашават човешки животи – най-често на тези, които са ги причинили.

Трябва да се проявява изключителна предпазливост и при палене на огън за битови цели в селските дворове. Огнището трябва да бъде обезопасено, да се намира далече от стрехите на сградите и клоните на дърветата и да не бъде оставяно без наблюдение. Още преди разпалването му трябва да се осигурят подръчни средства за пожарогасене – съдове с вода и пясък, лопати, тупалки. След приключване на съответната дейност, огънят следва да бъде обилно загасен с вода и засипан с пясък. Останалата недобре угасена жарава би могла дори след няколко часа, при внезапен порив на вятъра да предизвика пожар, който да обхване жилищни и стопански постройки и да се пренесе в съседен имот.

От пожарната припомнят, че е изключително опасно изхвърлянето на фасове в близост до горски и земеделски площи, както и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа.

Във връзка със предстоящия погароопасен сезон от следващата седмица съвместни обходи ще извършват огнеборци и полицаи и в малките населени места и рисковите за пожари територии. Те ще проверят техниката и оборудването на машини, участващи в жътвената кампания и предприети ли са всички мерки за безопасност.

Огнеборците апелират при първите признаци на пожар в дома, в двора, в полето или в гората незабавно да се съобщава на телефон 112.