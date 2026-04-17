2902 младежи ще имат право да гласуват за пръв път в неделя

2902 младежи, родени през 2007 и 2008 година, ще имат право да гласуват за пръв път в неделя, съобщи председателят на РИК Хасково Добромир Якимов. Това са приблизително 1,28% от общия брой избиратели в Хасковска област, които са 226 810.

Във всички 11 общини на областта ще има общо 479 избирателни секции. Броят им е с една по-малък спрямо предходен вот. В 344 секции ще има машини за гласуване, а в останалите 135 ще се гласува с хартиени бюлетини. На изборите в неделя няма да има секции с по две машини, защото такива са разпорежданията на ЦИК.

Общият брой на членовете на секционните избирателни комисии в региона е 4310 души.

Образувани са и 10 секции с подвижна избирателна кутия, както и секции в болнични заведения и домове за социални грижи. В 464 секции ще има видеонаблюдение.

За изборите са регистрирани 177 кандидати, разпределени в 24 листи на партии и коалиции.

„Постъпили са десетки оставки на членове на секционни комисии, само в петък сутрин е имало над 10 оставки“, каза още Добромир Якимов. „Ще има и комисии в непълен състав, като най-много се очакват да бъдат в отдалечени и рядко населени общини като Ивайловград и Маджарово“, прогнозира Добромир Якимов. Причината е, че по-малките партии не могат да осигурят свои представители във всички РИК. Но въпреки това, те не дават своята квота на други партии. Припомняме, че по регламент на тези избори във всяка СИК трябва да има представители на всички девет парламентарно представени партии в 51 Народно събрание.