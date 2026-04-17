2902 младежи ще имат право да гласуват за пръв път в неделя

    2902 младежи, родени през 2007 и 2008 година, ще имат право да гласуват за пръв път в неделя, съобщи председателят на РИК Хасково Добромир Якимов. Това са приблизително 1,28% от общия брой избиратели в Хасковска област, които са 226 810.

    Във всички 11 общини на областта ще има общо 479 избирателни секции. Броят им е с една по-малък спрямо предходен вот. В 344 секции ще има машини за гласуване, а в останалите 135 ще се гласува с хартиени бюлетини. На изборите в неделя няма да има секции с по две машини, защото такива са разпорежданията на ЦИК.

    Общият брой на членовете на секционните избирателни комисии в региона е 4310 души.

    Образувани са и 10 секции с подвижна избирателна кутия, както и секции в болнични заведения и домове за социални грижи. В 464 секции ще има видеонаблюдение.

    За изборите са регистрирани 177 кандидати, разпределени в 24 листи на партии и коалиции.

    „Постъпили са десетки оставки на членове на секционни комисии, само в петък сутрин е имало над 10 оставки“, каза още Добромир Якимов. „Ще има и комисии в непълен състав, като най-много се очакват да бъдат в отдалечени и рядко населени общини като Ивайловград и Маджарово“, прогнозира Добромир Якимов. Причината е, че по-малките партии не могат да осигурят свои представители във всички РИК. Но въпреки това, те не дават своята квота на други партии. Припомняме, че по регламент на тези избори във всяка СИК трябва да има представители на всички девет парламентарно представени партии в 51 Народно събрание. 

    Източник: Haskovo.NET

    До 6-ти септември РИК-Хасково назначава състава на СИК-овете за предстоящите избори
    До 6-ти септември РИК-Хасково назначава състава на СИК-овете за предстоящите избори

    Вандали посегнаха на центъра на Харманли, Общината търси финансова отговорност от извършителите
    Вандали посегнаха на центъра на Харманли, Общината търси финансова отговорност от извършителите
    преди 5 минути
    Екипи на ВиК отстраняват авария в квартал „Бадема“
    Екипи на ВиК отстраняват авария в квартал „Бадема“
    преди 37 минути
    Хасковлии с титла и още три медала на шампионата по борба за деца в класическия стил
    Хасковлии с титла и още три медала на шампионата по борба за деца в класическия стил
    преди 54 минути
    Първокласници от ОУ „Любен Каравелов“ четоха приказки заедно с кмета Станислав Дечев
    Първокласници от ОУ „Любен Каравелов“ четоха приказки заедно с кмета Станислав Дечев
    преди 1 час
    Задържаха пратка с над 2100 фалшиви тонер касети
    Задържаха пратка с над 2100 фалшиви тонер касети
    преди 4 часа
    17 110 души от Хасковска област подадоха данъчни декларации
    17 110 души от Хасковска област подадоха данъчни декларации
    преди 4 часа

