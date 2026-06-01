Военният министър Димитър Стоянов поздрави строя за тържествената заря-проверка за 2 юни в Хасково. В нея участваха военни блокове от Военно формирование 52 740 – Хасково, както и блокове от ученици от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ и ПГДС „Цар Иван Асен II“, Военният духов оркестър на Втора Тунджанска механизирана бригада.

„Разходите за отбрана тази година няма да намаляват, а до 2037 година трябва да достигнат 5 на сто от БВП“, каза министър Стоянов. Според него, в момента в най-напреднал етап са придобиването на триизмерни радари и на 155-милиметрови френски гаубици „Сезар“. Очаква се част от модернизационните проекти да получат финансиране по европейския механизъм SAFE.