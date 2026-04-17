Първокласници от ОУ „Любен Каравелов“ четоха приказки заедно с кмета Станислав Дечев

    Първокласниците от ОУ „Любен Каравелов“ поканиха кмета на община Хасково Станислав Дечев заедно да четат приказки. Днес те станаха част от инициативата „Походът на книгите“, съобщиха от общинската администрация.

    Всяка приказка носи поука, затова малчуганите с интерес откриха посланията в приказката „Дар от сърце“, която кметът Станислав Дечев им прочете.

    Той пожела на децата да бъдат все така любознателни и любопитни, да четат и да откриват света през приказките. На учителя Мариела Колева и нейните възпитаници градоначалникът дари от сърце сборник с български народни приказки и подаръци за всяко дете. А от първолаците и учителите той получи благодарствено писмо и много усмивки с пожелание за нови срещи на следващия „Поход на книгите“.

    Източник: Haskovo.NET

    Вандали посегнаха на центъра на Харманли, Общината търси финансова отговорност от извършителите
    Вандали посегнаха на центъра на Харманли, Общината търси финансова отговорност от извършителите
    преди 5 минути
    Екипи на ВиК отстраняват авария в квартал „Бадема“
    Хасковлии с титла и още три медала на шампионата по борба за деца в класическия стил
    2902 младежи ще имат право да гласуват за пръв път в неделя
    Задържаха пратка с над 2100 фалшиви тонер касети
    17 110 души от Хасковска област подадоха данъчни декларации
