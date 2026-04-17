Първокласници от ОУ „Любен Каравелов“ четоха приказки заедно с кмета Станислав Дечев

Първокласниците от ОУ „Любен Каравелов“ поканиха кмета на община Хасково Станислав Дечев заедно да четат приказки. Днес те станаха част от инициативата „Походът на книгите“, съобщиха от общинската администрация.

Всяка приказка носи поука, затова малчуганите с интерес откриха посланията в приказката „Дар от сърце“, която кметът Станислав Дечев им прочете.

Той пожела на децата да бъдат все така любознателни и любопитни, да четат и да откриват света през приказките. На учителя Мариела Колева и нейните възпитаници градоначалникът дари от сърце сборник с български народни приказки и подаръци за всяко дете. А от първолаците и учителите той получи благодарствено писмо и много усмивки с пожелание за нови срещи на следващия „Поход на книгите“.