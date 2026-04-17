Вандали посегнаха на центъра на Харманли, Общината търси финансова отговорност от извършителите

Община Харманли информира гражданите за поредица от груби вандалски прояви, регистрирани през последните дни в идеалния център на града. Неизвестни лица са изписали множество надписи със спрей върху фасадната облицовка на подпорна стена, павета и пейки в пешеходната зона на площад „Възраждане“.

В отговор на посегателството срещу облика на града, общинската администрация вече е подала три официални сигнала към Районното управление на МВР за установяване на самоличността на извършителите. Като доказателствен материал на органите на реда са предоставени записи от камерите за видеонаблюдение, които покриват централните градски части.

От местната администрация са категорични, че ще бъде потърсена пълна финансова отговорност от установените лица или от техните настойници, в случай че извършителите са непълнолетни, за пълното възстановяване на нанесените материални щети.

Междувременно екипите по поддръжка вече са започнали работа по почистването на засегнатите зони, като се очаква следите от вандализма да бъдат отстранени във възможно най-кратък срок. От Община Харманли отправиха призив към гражданите да не позволяват подобни прояви да унищожават облика на техния общ дом и да пазят изградената инфраструктура.