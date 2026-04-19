Хартията остава „царица“ в секциите в НУ „Г. С. Раковски“, а камерите – нежелани гости

    Изборното утро в хасковския квартал „Република“ започна с познатия ритъм, а в коридорите на Начално училище „Г. С. Раковски“ традицията отново взе превес над технологиите. Макар пред секциите да се извиват опашки, а активността към 10:30 часа да показа, че местните не смятат да пропускат неделния вот, техниката си остава самотен наблюдател в ъгъла. Гласоподавателите в квартала за пореден път демонстрираха своята привързаност към класическата хартиена бюлетина, оставяйки сложните софтуери и тъчскрийни на заден план.

    В секция №60 животът кипеше с пълна сила, като там бе отчетен и най-сериозният наплив в училището. От общо 869 избиратели, правото си на глас бяха упражнили 113 души. Интересен бе фактът, че в тази секция изборът бе категоричен и единодушен – абсолютно всички бяха предпочели да хванат химикала, като не бе регистриран нито един вот чрез машина. Подобна бе картинката и в секция №64. Там до урните бяха стигнали 88 гласоподаватели от общо 1086 по списък, но само един смелчак бе решил да изпробва електронното устройство, докато останалите 87 бяха заложили на сигурното усещане на хартията.

    Малко по-разнообразна, макар и в същия дух, бе ситуацията в 61-ва секция. Там от 930 гласоподаватели вече бяха минали 78 души. И тук хартията води убедително в класацията, оставяйки машинното гласуване в ролята на поддържащ актьор.

    Въпреки че хората в „Република“ са активни и организирани, те остават последователни и в друго свое правило – медийната тишина. Обективът на камерата тук не е на почит, а опитите за интервюта се натъкват на категорични откази, понякога и бурни.

    Повечето избиратели обръщат гръб пред обективите. Единственото изключение от общата картина се оказа възрастен мъж, който с тържествен жест пусна своята бюлетина и кратко отсече: „На хаир да е!“. Малко след това, той реши да бъде малко по-словоохотлив, макар и по свой специфичен, завоалиран начин. Запитан за какъв хаир гласува, мъжът с усмивка сподели философската си формула за благоденствие – гласувал за това да има повече прясно мляко, но с едно важно уточнение: „и телешко да е млякото“. С това метафорично пожелание за по-богата трапеза и по-сигурен живот, изборният ден в „Република“ продължава.

    Източник: Haskovo.NET

