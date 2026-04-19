Водачът на електроавтобуса е блъснал 5 паркирани коли и е бил в ареста

До 24 часа е бил задържан водачът на електроавтобуса, който катастрофира на улица „Панорама“ в Хасково.

Инцидентът възникна вчера в 6:20 часа. Автобусът е бил управляван от 64-годишен мъж. След загуба на контрол, товарната кола е навлязла в лявата лента и е блъснала 5 паркирани леки автомобила.

Пробата на водача за алкохол е отрицателна, но тази за дрога е отреагирала на бензодиазепин. Образувано е досъдебно производство.

В управлението в Свиленград е пренощувал мъж на 43 г. Той е шофирал „Хюндай“ след употреба на кокаин. При претърсване в жилището му е открита и 0,5 грама от същия вид дрога.