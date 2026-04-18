Хасковци масово искат държавен контрол върху цените на горивата

    Въпросът за постоянно растящите цени на горивата остава сред най-чувствителните теми за жителите на област Хасково, а резултатите от последната анкета на информационния сайт Haskovo.net ясно очертават нагласите в региона в условията на икономическа несигурност. Макар проучването да няма представителен статистически характер, в него са се включили 297 респонденти, чиито отговори рисуват категорична картина на очакванията на местната общественост към държавната власт.

    Най-голям дял от участвалите в допитването – 43,4% (129 души) заявяват, че очакват държавата да наложи по-строг контрол върху поскъпването. Това показва, че голяма част от нашите съграждани не приемат ценовата конюнктура единствено като резултат от пазарни механизми, а виждат в институциите единствения възможен гарант за защита на потребителския интерес. Подобна нагласа подчертава сериозния дефицит на доверие в свободния пазар, особено когато той засяга стоки, от които зависи ежедневният поминък и транспорт в региона.

    На второ място по численост са потребителите, които залагат на лични икономии като метод за справяне с кризата. Около една трета от анкетираните хасковци – 31,6% (94 души) признават, че при продължаващ ръст на цените ще бъдат принудени да ограничат ползването на личните си автомобили. Този избор е ясен сигнал за свиващата се покупателна способност в областта и за факта, че за мнозина колата от необходимост се превръща в лукс, изискващ драстично прекрояване на семейния бюджет.

    Интересен детайл в проучването е делът на хората, готови на радикална промяна в начина си на придвижване. Малка част от анкетираните обмислят алтернативи като покупка на електромобил – 6,1% (18 души), колоездене или пешеходно придвижване – 7,4% (22 души). Въпреки екологичните тенденции, данните показват, че за масовия потребител в Хасково и околните населени места тези варианти все още не са водещи, вероятно поради липса на достатъчно развита инфраструктура или високата цена на електрическите превозни средства. Най-крайната мярка – продажбата на автомобила и преминаването към градски транспорт, се оказва вариант за едва шепа хора – 3% (9 души), което затвърждава статута на личния автомобил като незаменим елемент от ежедневието на местното население.

    Малък е делът на участващите в анкетата, които казват, че не ги засяга поскъпването на горивата, защото 2,4% (7 души) имат електромобил, а 6,1% (18 души) нямат кола.

    В крайна сметка анкетата оставя усещането за регионална общност, която се чувства притисната от инфлацията и очаква решителна регулаторна намеса от страна на държавата.

    Източник: Haskovo.NET

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Дм
      ДМК
      2 0
      20:09, 18 апр 2026
      Има хора които не слизат от автомобилите си.Магазина му на 200 метра,бам на колата!Детето му на градина до тях,пак с колата го забира!Станахме примадони.Телефона в ръката,дистанционното в ръката,енержито и кафето също.Иначе търсим доброто старо време.
