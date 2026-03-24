Нова социална мярка: 20 евро месечно за гориво за хората с ниски доходи в Хасково

В отговор на рязкото поскъпване на енергийните ресурси след избухването на конфликта в Близкия изток, държавата стартира спешна програма за компенсиране на физическите лица за високите цени на горивата. Решението, прието от Министерския съвет на 20 март 2026 г., предвижда директна парична помощ за шофьорите с по-ниски доходи.

Кой има право на компенсация?

Помощта от 20 евро на месец е насочена към пълнолетни лица, които отговарят на два основни критерия:

Доходен праг: Средномесечният брутен доход за 2025 г. трябва да е под 652,41 евро (което е два пъти линията на бедност за миналата година). Алтернативно се взима предвид доходът за 2024 г., който не трябва да надвишава 537,88 евро. Собственост на автомобил: Лицето трябва да е собственик, съсобственик или лизингополучател на МПС с валидна застраховка „Гражданска отговорност“.

Важно: Компенсацията се изплаща само за един автомобил, независимо колко притежава лицето. Притежателите на електрически автомобили не попадат в обхвата на програмата.

Условия за изплащане

Сумата се отпуска за месеци, в които е регистриран поне тридневен период със средна цена на бензин А95 или дизел равна или над 1,60 евро на литър. Националната агенция за приходите (НАП) ще следи цените ежедневно чрез информацията от фискалните бонове. Програмата ще бъде активна до 30 юни 2026 г.

Как се подават документите?

Администрирането на помощта в региона се извършва от Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП) – Хасково.