От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Нова социална мярка: 20 евро месечно за гориво за хората с ниски доходи в Хасково

В отговор на рязкото поскъпване на енергийните ресурси след избухването на конфликта в Близкия изток, държавата стартира спешна програма за компенсиране на физическите лица за високите цени на горивата. Решението, прието от Министерския съвет на 20 март 2026 г., предвижда директна парична помощ за шофьорите с по-ниски доходи.

Кой има право на компенсация?

Помощта от 20 евро на месец е насочена към пълнолетни лица, които отговарят на два основни критерия:

  1. Доходен праг: Средномесечният брутен доход за 2025 г. трябва да е под 652,41 евро (което е два пъти линията на бедност за миналата година). Алтернативно се взима предвид доходът за 2024 г., който не трябва да надвишава 537,88 евро.
  2. Собственост на автомобил: Лицето трябва да е собственик, съсобственик или лизингополучател на МПС с валидна застраховка „Гражданска отговорност“.

Важно: Компенсацията се изплаща само за един автомобил, независимо колко притежава лицето. Притежателите на електрически автомобили не попадат в обхвата на програмата.

Условия за изплащане

Сумата се отпуска за месеци, в които е регистриран поне тридневен период със средна цена на бензин А95 или дизел равна или над 1,60 евро на литър. Националната агенция за приходите (НАП) ще следи цените ежедневно чрез информацията от фискалните бонове. Програмата ще бъде активна до 30 юни 2026 г.

Как се подават документите?

Администрирането на помощта в региона се извършва от Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП) – Хасково.

  • Служебно изплащане: Лицата, които вече са получавали социални помощи през януари и февруари 2026 г., не подават заявления. Техните компенсации ще бъдат преведени автоматично.
  • Чрез заявление: Всички останали, които отговарят на условията, трябва да подадат заявление-декларация по настоящ адрес. Това може да стане лично в центровете за обслужване, по пощата или по електронен път чрез ПИК на НОИ/НАП или електронен подпис.

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Параклисите в училище – невидима граница или предпоставка за конфликти
преди 1 час
НАП ще публикува ежедневно средната цена на дизела и бензин А95
преди 1 час
Не дадоха ход на делото срещу бивша общинска служителка, подсъдима за присвояване на 440 000 лева
преди 2 часа
Осъдиха сръбски тираджия на 4 години и 8 месеца затвор за трафик на над 172 кг марихуана
преди 2 часа
Третият в света Божидар Саръбоюков на среща с министър Илиев
преди 2 часа
Доброто се умножава! „Ръка, която дава – не обеднява“ достигна и до други градове
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Grafa x Dara Ekimova - Нито миг

Случаен виц

Животът на един човек трябва да бъде нещо повече от просто приятен — всеки вол на пасбището има приятен живот. - Дени Дидро

Последни обяви

Случайна рецепта

Супа от тиквички
Супа от тиквички

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини