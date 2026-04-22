Хасковски ученици с поетичен полет преди „Южна пролет“

„Първият полет на Пегас“ е творческо предизвикателство, което Община Хасково отправя за първи път към всички ученици. Идеята е младите автори да представят свои стихове пред публика и да споделят най-съкровените си мигове, мечти и трепети.

В поетичния полет на децата на Хасково днес се включиха 14 ученици от ПГДС „Цар Иван Асен II“, ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ФСГ „Атанас Буров“, СУ „Васил Левски“ и ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. Заедно с тях бяха преподаватели, дебютанти и почитатели на словото. В програмата на „Първия полет на Пегас“ участваха бъдещите виртуози от Музикална школа „Манол Иванов“ при ОНЧ „Заря-1858“.

Тази вечер ще бъде запален огънят на „Южна пролет“ Хасково 2026 от лауреата на Националния конкурс за дебютна литература през 2016 година и носител на бронзов „Пегас“ Георги Гаврилов.