Хасковски ученици с поетичен полет преди „Южна пролет“

    „Първият полет на Пегас“ е творческо предизвикателство, което Община Хасково отправя за първи път към всички ученици. Идеята е младите автори да представят свои стихове пред публика и да споделят най-съкровените си мигове, мечти и трепети.

    В поетичния полет на децата на Хасково днес се включиха 14 ученици от ПГДС „Цар Иван Асен II“, ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ФСГ „Атанас Буров“, СУ „Васил Левски“ и ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. Заедно с тях бяха преподаватели, дебютанти и почитатели на словото. В програмата на „Първия полет на Пегас“ участваха бъдещите виртуози от Музикална школа „Манол Иванов“ при ОНЧ „Заря-1858“.

    Тази вечер ще бъде запален огънят на „Южна пролет“ Хасково 2026 от лауреата на Националния конкурс за дебютна литература през 2016 година и носител на бронзов „Пегас“ Георги Гаврилов.

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    Експресни победи за водачите в схемите на международния тенис турнир в Хасково
    Експресни победи за водачите в схемите на международния тенис турнир в Хасково
    преди 1 час
    Водачи настояват за временна маркировка по пътя Хасково – Минерални бани
    Водачи настояват за временна маркировка по пътя Хасково – Минерални бани
    преди 1 час
    Екипи на ВиК отстраняват аварии по водопроводи в Хасково и областта
    Екипи на ВиК отстраняват аварии по водопроводи в Хасково и областта
    преди 4 часа
    Радостина Николова представи „Пазителите на фенера“ в Хасково
    Радостина Николова представи „Пазителите на фенера“ в Хасково
    преди 6 часа
    Синдром на карпалния тунел – симптоми и лечение
    Синдром на карпалния тунел – симптоми и лечение
    преди 6 часа
    Хитовият Васил Попов гостува на „Южна пролет“ с мистичния си роман „Аждер“
    Хитовият Васил Попов гостува на „Южна пролет“ с мистичния си роман „Аждер“
    преди 8 часа

    Още новини

