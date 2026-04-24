Франческа Земярска е лауреат на „Южна пролет“ 2026 и носител на отличието бронзов „Пегас“

    Франческа Земярска е лауреат на Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет“ Хасково 2026. Тя е и единствен носител на отличието бронзов „Пегас“ в тазгодишното издание „Южна пролет“. Франческа Земярска спечели наградата за дебют в жанр „Литературна критика и литературна история“ за книгата си „Маска и глас в творчеството на Маргьорит Юрсенар“.

    Председателят на журито Аксиния Михайлова връчи наградите, които, както подчерта изтъкнатата поетеса „ще разплачат едни и ще вдъхновят други“. 

    Лауреати в категориите „Поезия“, „Проза“, „Детска литература“ и „Филмов сценарий“ не бяха присъдени.

    Със съпътстващи отличия бяха наградени Катерина Василева за стихосбирката „Земята на големите грешки“, Айлин Лазова за стихосбирката „Угасването на Бетелгейзе“ и Яна Панова за книгата „Мигове по детските ми пръсти“. 

    Финалът на Литературни дни „Южна пролет“ беше поставен с концерт на виртуозните пианисти Хасан и Ибрахим Игнатови в залата на ОП „Младежки център“ – Хасково.
