„Южна пролет“ в Хасково идва с „Първият полет на Пегас“ – поезия от ученици

Емблематичните дни на словото и дебютната литература „Южна пролет“ Хасково 2026 за първи представят поезия, родена от младите поети на Хасково. Преди да бъде запален огънят на „Южна пролет“ и преди да бъдат излъчени лауреатите на „Пегас“ в рамките на Националния конкурс за дебютна българска литература, не пропускайте „Първият полет на Пегас“ – иновативно представяне на младежка поезия. Участват ученици от хасковски училища, представящи първите си поетични опити пред публика в арт-пространството пред читалище „Заря-1858“.

От утре Хасково ще бъде в плен на духовността, изкуството и неповторимите срещи с утвърдени автори и дебютанти на „Южна пролет“.

Програма за 22 април:

10:30 ч.  РБ „Хр. Смирненски“, Детски отдел

Радостина Николова представя книгата си „Пазителите на Фенера: Оскар“

16:00 ч. Фонтаните пред ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

„Първият полет на Пегас“ – представяне на поезия на ученици от училищата в гр. Хасково

17:00 ч.  пл. „Свобода“, фонтаните пред ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

Концерт на Акустично джаз трио, солист Мария Арнаудова                      

18:00 ч. пл. „Свобода“, пред Паметника на Незнайния воин

Тържествено откриване на 54-и Литературни дни „Южна пролет“ 2026

18:30 ч. Зала „Хасково“

Лауреатска вечер на Георги Гаврилов, носител на „Пегас“ за 2016 г., представя поетът Валентин Дишев

19:30 ч. Кино „Парадизо“

Прожекция на филма „Акостирали илюзии“ по книгата  „Приют за ангели и птици“ на Митко Ламбов

Източник: Haskovo.NET

Още новини от Хасково

Спипаха пътник в автобус с над 1 000 000 турски лири в багажа
Спипаха пътник в автобус с над 1 000 000 турски лири в багажа
преди 54 минути
Изборите принудиха баскетболистите на „Хасково“ да се подготвят на стадиона и във физкултурни салони
Изборите принудиха баскетболистите на „Хасково“ да се подготвят на стадиона и във физкултурни салони
преди 1 час
Криско и Цанов с урок по човечност и надежда пред ученици от ФСГ в Хасково
Криско и Цанов с урок по човечност и надежда пред ученици от ФСГ в Хасково
преди 1 час
Квалификант за малко да изненада водача в схемата на тенис турнира в Хасково
Квалификант за малко да изненада водача в схемата на тенис турнира в Хасково
преди 1 час
Новата платформа GO+ на Yettel идва сдопълнителни услуги към всеки мобилен план
Новата платформа GO+ на Yettel идва сдопълнителни услуги към всеки мобилен план
преди 2 часа
Патронен празник в ПМГ – Хасково: Откриха модерен STEM център и „умно“ земеделие
Патронен празник в ПМГ – Хасково: Откриха модерен STEM център и „умно“ земеделие
преди 5 часа

