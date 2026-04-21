Емблематичните дни на словото и дебютната литература „Южна пролет“ Хасково 2026 за първи представят поезия, родена от младите поети на Хасково. Преди да бъде запален огънят на „Южна пролет“ и преди да бъдат излъчени лауреатите на „Пегас“ в рамките на Националния конкурс за дебютна българска литература, не пропускайте „Първият полет на Пегас“ – иновативно представяне на младежка поезия. Участват ученици от хасковски училища, представящи първите си поетични опити пред публика в арт-пространството пред читалище „Заря-1858“.

От утре Хасково ще бъде в плен на духовността, изкуството и неповторимите срещи с утвърдени автори и дебютанти на „Южна пролет“.

Програма за 22 април:

10:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Детски отдел

Радостина Николова представя книгата си „Пазителите на Фенера: Оскар“

16:00 ч. Фонтаните пред ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

„Първият полет на Пегас“ – представяне на поезия на ученици от училищата в гр. Хасково

17:00 ч. пл. „Свобода“, фонтаните пред ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

Концерт на Акустично джаз трио, солист Мария Арнаудова

18:00 ч. пл. „Свобода“, пред Паметника на Незнайния воин

Тържествено откриване на 54-и Литературни дни „Южна пролет“ 2026

18:30 ч. Зала „Хасково“

Лауреатска вечер на Георги Гаврилов, носител на „Пегас“ за 2016 г., представя поетът Валентин Дишев

19:30 ч. Кино „Парадизо“

Прожекция на филма „Акостирали илюзии“ по книгата „Приют за ангели и птици“ на Митко Ламбов