Емблематичните дни на словото и дебютната литература „Южна пролет“ Хасково 2026 за първи представят поезия, родена от младите поети на Хасково. Преди да бъде запален огънят на „Южна пролет“ и преди да бъдат излъчени лауреатите на „Пегас“ в рамките на Националния конкурс за дебютна българска литература, не пропускайте „Първият полет на Пегас“ – иновативно представяне на младежка поезия. Участват ученици от хасковски училища, представящи първите си поетични опити пред публика в арт-пространството пред читалище „Заря-1858“.
От утре Хасково ще бъде в плен на духовността, изкуството и неповторимите срещи с утвърдени автори и дебютанти на „Южна пролет“.
Програма за 22 април:
10:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Детски отдел
Радостина Николова представя книгата си „Пазителите на Фенера: Оскар“
16:00 ч. Фонтаните пред ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково
„Първият полет на Пегас“ – представяне на поезия на ученици от училищата в гр. Хасково
17:00 ч. пл. „Свобода“, фонтаните пред ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково
Концерт на Акустично джаз трио, солист Мария Арнаудова
18:00 ч. пл. „Свобода“, пред Паметника на Незнайния воин
Тържествено откриване на 54-и Литературни дни „Южна пролет“ 2026
18:30 ч. Зала „Хасково“
Лауреатска вечер на Георги Гаврилов, носител на „Пегас“ за 2016 г., представя поетът Валентин Дишев
19:30 ч. Кино „Парадизо“
Прожекция на филма „Акостирали илюзии“ по книгата „Приют за ангели и птици“ на Митко Ламбов