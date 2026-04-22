Синдромът на карпалния тунел е състояние, при което медианният нерв се притиска в тесния канал на китката. Най-често това води до изтръпване, мравучкане, болка и отслабване на захвата, като оплакванията обикновено започват постепенно и често се засилват нощем. При ранно разпознаване могат да се приложат консервативни мерки, а при по-тежки или продължителни случаи се обсъжда оперативно освобождаване на нерва.

Какво представлява синдромът на карпалния тунел?

Карпалният тунел е тесен проход в областта на китката, образуван от кости и плътни съединителнотъканни структури. През него преминават медианният нерв и сухожилия, които участват в движенията на пръстите. Когато в това пространство се повиши налягането или тъканите около сухожилията се подуят, нервът се притиска и се появяват типичните симптоми.

Медианният нерв осигурява усещане в палеца, показалеца, средния пръст и част от безименния пръст, както и участва в контрола на определени мускули в основата на палеца. Именно затова при синдром на карпалния тунел оплакванията обикновено не засягат кутрето. Това разпределение на симптомите е един от важните ориентири при лекарския преглед.

В повечето случаи причината не е една-единствена, а комбинация от фактори, които увеличават натиска върху нерва. Сред по-често свързваните състояния и обстоятелства са повтарящи се движения на ръката и китката, продължително силно сгъване или разгъване на китката, предишна травма в областта, бременност, наднормено тегло, диабет, ревматоиден артрит и нарушения във функцията на щитовидната жлеза. Жените са по-засегнати от мъжете, а рискът се повишава и с възрастта.

Важно е да се подчертае, че това не е просто „умора на ръката“. Когато компресията на нерва продължи дълго, може да се стигне до по-трайно нарушение на чувствителността, отслабване на мускулите в областта на палеца и затруднения в ежедневни дейности като закопчаване на копчета, държане на телефон или хващане на дребни предмети.

Кои са първите симптоми, които не бива да пренебрегваме?

Първите прояви често са леки и затова много хора ги отдават на претоварване, неудобна поза или работа с компютър.

Следните ранни признаци най-често насочват към синдром на карпалния тунел:

1. Изтръпване и мравучкане в пръстите

Най-често са засегнати палецът, показалецът, средният пръст и половината от безименния пръст, докато кутрето обикновено не участва в симптоматиката.

2. Нощна болка или събуждане от дискомфорт

Много пациенти описват, че се будят с нужда да раздвижат или „разтърсят“ ръката, за да намалее неприятното усещане.

3. Болка, която тръгва от китката и може да се разпространи нагоре

При част от хората болката или мравучкането се разпространяват към предмишницата, а понякога и по-нагоре по ръката.

4. Отслабване на захвата

Появява се усещане за непохватност, изпускане на предмети и трудност при фини движения.

5. Слабост в областта на палеца

При по-напредване на състоянието може да се засегнат и мускулите в основата на палеца, което се отразява на силата и прецизността на ръката.

Тези симптоми не бива да се подценяват, защото ранната оценка намалява риска от трайно увреждане на нерва. Особено важно е да се потърси лекарска консултация, ако оплакванията се повтарят, будят ви нощем, пречат на ежедневните дейности или вече има слабост и изпускане на предмети.

Какви са възможностите за лечение?

Подходът към лечението зависи от силата на симптомите, от това колко дълго продължават, както и дали вече има данни за слабост, или нервно увреждане.

В началото лекарят може да препоръча няколко нехирургични подхода, които имат за цел да намалят натиска върху нерва и да облекчат симптомите:

носене на шина за китка, най-често през нощта, за да се поддържа китката в неутрална позиция;

ограничаване или адаптиране на дейности, които усилват симптомите, включително силен захват и повтарящи се движения;

краткотрайно приложение на обезболяващи и противовъзпалителни средства според лекарска преценка.

; кортикостероидна инжекция при подходящи случаи, когато се търси по-изразено, но обикновено временно облекчение;

упражнения и терапевтична програма за ръката, когато са препоръчани от специалист.

Консервативното лечение е подходящо при по-леки и скорошни симптоми, когато няма изразена слабост или мускулна атрофия. То може да облекчи състоянието, но не винаги решава проблема напълно, особено при по-сериозна или продължителна компресия на нерва, поради което проследяването от специалист остава задължително.

При тежки или продължителни оплаквания, както и при доказано увреждане на нерва, се препоръчва хирургично лечение. Операцията освобождава медианния нерв чрез разширяване на карпалния тунел и обикновено води до значително подобрение, въпреки че възстановяването може да отнеме време.

Често задавани въпроси

1. Може ли синдромът на карпалния тунел да засегне и двете ръце?

Да, възможно е състоянието да бъде двустранно, макар че тежестта на симптомите не винаги е еднаква и в двете ръце.

2. Кой специалист обикновено поставя диагнозата?

Диагнозата най-често се поставя от лекар след клиничен преглед, като това може да бъде ортопед, невролог или друг специалист, който оценява заболявания на ръката и периферните нерви.

3. Помага ли нощната шина при всички пациенти?

Не при всички, но при част от хората с по-леки симптоми шинирането нощем може да намали нощното изтръпване и болка.