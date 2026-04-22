Хитовият Васил Попов гостува на „Южна пролет“ с мистичния си роман „Аждер“

Литературни дни „Южна пролет“ Хасково 2026 имат привилегията да представят на хасковската публика Васил Попов. Хитовият автор гостува в града ни с най-новия си роман „Аждер“, съобщиха от Община Хасково.

Ако искате да разберете какво е аждер и какви тайни се крият в дълбините на Странджа, не пропускайте срещата с Васил Попов на 23 април, от 17:00 часа в Регионална библиотека „Христо Смирненски“, читалня №2, етаж 3.

Васил Попов е сред най-популярните съвременни български автори. „Мамник“, „Лехуса“ и сега „Аждер“ са три истории, които пренасят читателя в митични времена. В най-новия роман „Аждер“ действието се развива в Странджа и снове между минало и настояще.

Васил Попов е еколог по образование, фотограф за телевизионния канал „Нешънъл Джиографик“. През 2020 година издава сборника с разкази „Вълчи разкази“. „Мамник“ е издаден в края на 2022 година. През 2023 година издава втори фантастичен роман – „Пермафрост“. През 2024 – 2025 година продължава поредицата „Мамник“ с „Лехуса“ и „Аждер“.

Какво още предлага вторият ден на

54-и ЛИТЕРАТУРНИ ДНИ „ЮЖНА ПРОЛЕТ”

ХАСКОВО 2026

23 април

10:00 ч. парк „Кенана“

Засаждане на дърво на алея „Южна пролет“

11:00 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси“

Среща-разговор на дебютантите с журито на Националния конкурс „Южна пролет“ 2026

13:00 ч. Зала „Хасково“

Иван Кръстник представя третата си книга от поредицата „Приключенията на Сърцатко”

14:30 ч. пред РБ „Хр. Смирненски“

Туристическа обиколка на Хасково за участниците в Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет“

17:00 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Читалня №2, ет. 3

Васил Попов представя новата си книга „Аждер“ – продължение на „Мамник“ и „Лехуса“

18:00 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси“

Михаил Вешим представя книгата си „Мистер Сенко. Един живот на фокус”