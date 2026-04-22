Екипи на ВиК отстраняват аварии по водопроводи в Хасково и областта

Екипи на ВиК отстраняват авария по водопроводи в Хасково и областта, съобщиха от водното дружество.

Поради възникнала авария на улица „Видин“ в областния град с нарушено водоподаване днес е квартал „Любен Каравелов“.

Екипи на ВиК отстраняват авария и по водопроводите към Меричлери и към село Крепост. Очаква се водоподаването да бъде възстановено до края на деня.

Поради аварийна смяна на спирателна арматура ще бъде преустановено водоподаването в район „Гаров“ на Харманли за периода 11.00 до 15.00 ч. днес.