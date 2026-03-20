Хасковлии: Вода изби от подпорна стена и потече по бул. „Освобождение“

Вода изби от подпорна стена и потече по булевард „Освобождение“ в Хасково, сигнализираха читатели на Haskovo.net.

Водата е избила непосредствено до стълбището край кръстовището с улица „Панорама“.

На място е бил изпратен екип на ВиК – Хасково за отстраняване на проблема. Служителите на водното дружество са започнали огледи на терена в търсене на скрита авария.

Оказа се, че проблемът е нависоко – на горната улица „Граничар“, където се е спукала тръба за отпадна вода. От ВиК – Хасково заявиха, че отстраняването на повредата ще е трудна заради стръмния терен и необходимостта от използване на тежка техника.