Откриха Международния танцов фестивал „Вълшебен свят“ в Хасково с над 1000 участници

    21-вото издание на Международния танцов фестивал „Вълшебен свят“ бе официално открито днес в Хасково. Официалната част се проведе в читалище „Заря“.

    Приветствия от сцената отправи директорът и създател на фестивала Милена Налбантова. „Искрено съм щастлива, че за поредна година тук, в Хасково, се случва магията на танца. „Вълшебен свят“ е фестивалът, който дава възможност на най-талантливите да продължат да се развиват, да сияят и да светят на най-престижните сцени по целия свят, защото нашето професионално жури е подготвило много специални изненади и награди за всички талантливи танцьори на тази сцена. Благодаря Ви, че сте отново с нас и отново правите света на танца още по-вълшебен. Пожелавам успех на всички“, каза Милена Налбантова.

    Председателят на ОНЧ „Заря“ Мирослав Милушев пожела успех на всички участници.

    Танцовият форум започна днес и ще продължи до неделя (22 март). В него участват над 1000 танцьори от няколко държави. Изявите са на две сцени – в читалище „Заря“ и в спортна зала „Дружба“. Съревнованията са в различни танцови стилове, а изпълненията се оценяват от квалифицирано международно жури.

    Подготвят за ремонт надлеза до ЖП гарата в Хасково
