Радостина Николова представи „Пазителите на фенера“ в Хасково

    Детският отдел на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ в Хасково се изпълни с детска глъч и любопитство по време на гостуването на популярната писателка Радостина Николова.

    Пред второкласници от ОУ "Св. Климент Охридски" в Хасково авторката от Варна представи своята тринадесета поредна книга – „Оскар“, която поставя началото на новата й поредица „Пазителите на фенера“. В центъра на сюжета е кучешка глутница, която се впуска в разследването на потулени престъпления, започвайки от мистериозен пожар в първия учебен ден.

    Радостина Николова сподели, че чрез тази приключенска, почти детективска история, тя цели да разгледа важни социални теми, като злоупотребата с власт и корупцията, пречупени през погледа на децата. По време на срещата писателката призова своите читатели да бъдат винаги любопитни, да развиват критичното си мислене и никога да не приемат нещата за чиста монета, когато се съмняват в истинността им.

    Това не е първото гостуване на авторката в града, като тя с усмивка си припомни предишни срещи с хасковската публика. 

    Срещата завърши с посланието, че истината може да бъде скрита, но не и заличена, а малките герои от книгата са доказателство, че промяната е възможна дори чрез задаването на правилните въпроси.

    Книги на писателката са преведени и разпространени в няколко държави - Финландия, Китай, Украйна, Сащ и Полша.
    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    Екипи на ВиК отстраняват аварии по водопроводи в Хасково и областта
    Екипи на ВиК отстраняват аварии по водопроводи в Хасково и областта
    преди 6 минути
    Синдром на карпалния тунел – симптоми и лечение
    Синдром на карпалния тунел – симптоми и лечение
    преди 2 часа
    Хитовият Васил Попов гостува на „Южна пролет“ с мистичния си роман „Аждер“
    Хитовият Васил Попов гостува на „Южна пролет“ с мистичния си роман „Аждер“
    преди 3 часа
    Хванаха трима пътници в автобус с 9100 безакцизни цигари
    Хванаха трима пътници в автобус с 9100 безакцизни цигари
    преди 3 часа
    Задържаха хасковлия с 20 грама кристал за пушене
    Задържаха хасковлия с 20 грама кристал за пушене
    преди 4 часа
    Тийнейджъри и 75-годишна жена са заловени за кражби в Хасково
    Тийнейджъри и 75-годишна жена са заловени за кражби в Хасково
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Добри стопани ли сме на нашето тяло, дух и планета?

