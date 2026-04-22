Радостина Николова представи „Пазителите на фенера“ в Хасково

Детският отдел на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ в Хасково се изпълни с детска глъч и любопитство по време на гостуването на популярната писателка Радостина Николова.

Пред второкласници от ОУ "Св. Климент Охридски" в Хасково авторката от Варна представи своята тринадесета поредна книга – „Оскар“, която поставя началото на новата й поредица „Пазителите на фенера“. В центъра на сюжета е кучешка глутница, която се впуска в разследването на потулени престъпления, започвайки от мистериозен пожар в първия учебен ден.

Радостина Николова сподели, че чрез тази приключенска, почти детективска история, тя цели да разгледа важни социални теми, като злоупотребата с власт и корупцията, пречупени през погледа на децата. По време на срещата писателката призова своите читатели да бъдат винаги любопитни, да развиват критичното си мислене и никога да не приемат нещата за чиста монета, когато се съмняват в истинността им.

Това не е първото гостуване на авторката в града, като тя с усмивка си припомни предишни срещи с хасковската публика.

Срещата завърши с посланието, че истината може да бъде скрита, но не и заличена, а малките герои от книгата са доказателство, че промяната е възможна дори чрез задаването на правилните въпроси.

Книги на писателката са преведени и разпространени в няколко държави - Финландия, Китай, Украйна, Сащ и Полша.