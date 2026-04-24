Космическа възможност да видите Луната, Венера и Юпитер събота вечер в Хасково

Ако искате да видите Луната, Венера, Юпитер, ако искате да се любувате на нощното небе и да „докоснете“ звездите над Хасково, Астрономическа обсерватория при Младежки център Ви кани да сбъднете мечтите си.

Утре вечер, по повод Световния ден на астрономията, Астрономическата обсерватория Ви кани в парк „Ямача“.

Само при ясно време телескопи на обсерваторията ще бъдат разположени зад Монумента „Света Богородица“ от 21:00 и 23:00 ч. в събота, 25 април 2026 г.

Достъпни за наблюдение ще бъдат Луната, планетите Венера и Юпитер, както и някои по-ярки обекти на звездното небе.

Наблюденията са безплатни за всички, които обичат необятния космос!