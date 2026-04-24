Хасково се превърна в столица на професионалното образование, приемайки националното състезание „Най-добър млад строител“. Официалният старт на престижния форум бе даден тази сутрин на откритата сцена на спортен комплекс „Спартак“. Организатори на двудневното събитие, което ще продължи до 25 април, са Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието в Хасково, а домакин е местната Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“.

Тази година надпреварата поставя рекорд с участието на 89 ученици от цялата страна, които вече са доказали уменията си в регионалните кръгове. Те са разпределени в 18 отбора, представляващи 17 професионални гимназии и едно средно училище от градове като Бургас, Варна, Пловдив, София, Стара Загора и много други. Бъдещите специалисти ще премерят сили в различни дисциплини, като състезанията по строителство се провеждат на комплекс „Спартак“, а тези по геодезия – сред природата на парк „Кенана“.

Директорът на ПГДС „Цар Иван Асен II“ Маргарита Топалова приветства присъстващите, като подчерта значимостта на форума за професионалното израстване. „Надявам се, че ще изпълним целите на този национален форум – състезателите да покажат своите теоретични знания, практически умения и компетентности“, сподели тя по време на откриването. Топалова допълни, че целта е не само проверка на наученото, но и създаване на сериозни партньорства между училищата и бизнеса.

Златка Иванова, главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ към МОН, също насърчи младите таланти. „За да бъдете тук днес, вие сте показали, че сте най-добрите във вашите региони. Желая на всички състезатели успех, да покажат най-доброто от себе си и всички да се чувстват като победители“, заяви тя пред участниците.

Кметът на Община Хасково Станислав Дечев официално откри състезанието, като не скри гордостта си от домакинството на града. „Сигурен съм, че всички отбори ще успеят да покажат своя силен професионализъм и креативност. Вие сте хората, които ще променят околния ни свят в бъдеще“, обърна се той към учениците, като с усмивка добави, че макар да пожелава успех на всички, тайно ще стиска палци за хасковската гимназия. Празничната атмосфера бе допълнена от изпълнения на танцовата група към училището домакин, след което състезателите се отправиха към своите работни площадки.