Седмицата на патрона, започнала с поход до паметника на Иван Асен II, продължи с вдъхновяващи инициативи, посветени на великия български владетел.

Учениците от 8.а клас получиха предизвикателна и интересна задача в часовете по информационни технологии – да създадат презентации, посветени на управлението на един от най-успешните владетели и дипломати в българската история. Най-доброто от тях оживя в обща презентация, представена чрез увлекателна викторина с учениците от 8.а и 9.а клас.

В подготовката се включиха и участниците от клуба по Изкуствен интелект, които подготвиха въпросите и верните отговори на скреч карти.

Вдъхновението намери място и в изложба с рисунки и колажи на тема „С величие в цветове и образи“, а някои участници в конкурса за есе „Мъдрост и дипломатичност – тайните на успеха“ прочетоха свои творби.

В творческа работилница „Ценности през времето и пространството“ ученици от 9.б клас дискутираха понятията „дълг“, „чест“ и „свобода“, проследявайки тяхното значение през вековете и в различните култури.

Кулминацията беше емоционалното тържеството, провело се в залата на Младежки център – Хасково. Заедно с гостите заместник областния управител Хасан Бекир, Дарина Станчева – старши експерт в РУО – Хасково, Александър Батимов, представители на фирмите партньори и на Обществения съвет към гимназията, учители и ученици споделиха гордостта от постигнатото.

Слово пред присъстващите произнесе директорът на ПГДС – Хасково Маргарита Топалова. „Всички ние черпим вдъхновение от цар Иван Асен II и с търпение, мъдрост и единство градим авторитета на Царската гимназия, за да я наложим като средище на духовността и доброто образование“, каза тя. Топалова награди и всички участници в обявените конкурси и инициативи в седмицата на патрона.

Финалният акорд беше поставен от талантливите учениците от театрално ателие „Обичам сцената“, с постановката „Балкански синдром“ на Станислав Стратиев. Преди това участниците в музикалния клуб се погрижиха за настроението на присъстващите с изпълнения на класическа и филмова музика.

58-годишнината на ПГДС „Цар Иван Асен II“ се превърна в истински празник на духа и изкуството.

„Благодарим на всички участници и организатори за незабравимите емоции! Заедно доказваме, че традициите ни вдъхновяват да вървим напред!“, казаха от ръководството на гимназията.