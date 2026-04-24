В ОУ „Любен Каравелов“ в Узунджово откриха нов STEM център за над 250 000 лева

В ОУ „Любен Каравелов“ в село Узунджово бе официално открит нов училищен STEM център, представляващ модерно образователно пространство за иновативно обучение. Лентата на новата придобивка бе прерязана от директора на училището Тоска Бойчева и кмета на селото Димитър Ничев. На тържественото събитие присъстваха представители на образователни институции, местния бизнес, бивши учители и родители, а поздравителни адреси изпратиха областният управител на Хасково Гинка Райчева и бившият директор на учебното заведение Валя Димитрова.

Високотехнологичната среда е изградена по проект на обща стойност 252 436,37 лева безвъзмездно финансиране, като 210 363,64 лева са осигурени от Механизма за възстановяване и устойчивост, а 42 072,73 лева са национално съфинансиране. Центърът включва шест напълно оборудвани и свързани класни стаи, разполагащи с модерни дисплеи, камери и графични таблети. Новата база е насочена към направленията „Природни науки“, „Математика“ и „Информатика и информационни технологии“, като ще се използва активно в часовете по математика, компютърно моделиране, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, човекът и природата, технологии и предприемачество.

Директорът Тоска Бойчева изказа специална благодарност към своите колеги, които са вложили енергия и сърце в създаването на концепцията за тази иновативна среда. В обръщението си към учениците тя пожела те да бъдат смели изследователи и да не се страхуват от грешките в процеса на търсене на отговори, тъй като именно те са откривателите на бъдещето.