В ОУ „Любен Каравелов“ в Узунджово откриха нов STEM център за над 250 000 лева

    В ОУ „Любен Каравелов“ в село Узунджово бе официално открит нов училищен STEM център, представляващ модерно образователно пространство за иновативно обучение. Лентата на новата придобивка бе прерязана от директора на училището Тоска Бойчева и кмета на селото Димитър Ничев. На тържественото събитие присъстваха представители на образователни институции, местния бизнес, бивши учители и родители, а поздравителни адреси изпратиха областният управител на Хасково Гинка Райчева и бившият директор на учебното заведение Валя Димитрова.

    Високотехнологичната среда е изградена по проект на обща стойност 252 436,37 лева безвъзмездно финансиране, като 210 363,64 лева са осигурени от Механизма за възстановяване и устойчивост, а 42 072,73 лева са национално съфинансиране. Центърът включва шест напълно оборудвани и свързани класни стаи, разполагащи с модерни дисплеи, камери и графични таблети. Новата база е насочена към направленията „Природни науки“, „Математика“ и „Информатика и информационни технологии“, като ще се използва активно в часовете по математика, компютърно моделиране, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, човекът и природата, технологии и предприемачество.

    Директорът Тоска Бойчева изказа специална благодарност към своите колеги, които са вложили енергия и сърце в създаването на концепцията за тази иновативна среда. В обръщението си към учениците тя пожела те да бъдат смели изследователи и да не се страхуват от грешките в процеса на търсене на отговори, тъй като именно те са откривателите на бъдещето.

    Възпоменание в Хасково: 111 години от трагедията, отнела живота на 1.5 милиона арменци
    Съдът в Хасково отложи делото срещу турски шофьор, заловен с марихуана за близо 12 млн.лв.
    Асен Василев избра да влезе в НС от Пловдив
    Испански финал при юношите и украинско-румънски при девойките на тенис турнира в Хасково
    Космическа възможност да видите Луната, Венера и Юпитер събота вечер в Хасково
    Хасково е домакин на финалите на ученическите игри по хандбал и бадминтон
