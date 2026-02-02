Откриха STEM център в ОУ „Иван Вазов“ в Симеоновград

STEM център бе открит в ОУ „Иван Вазов“ в Симеоновград. На събитието присъстваше областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, съобщиха от държавното ведомство.

Кабинетът е изграден със средства по националната програма „Училищна STEM среда“ и е финансиран от Министерството на образованието и науката.

Директорът на училището Светла Атанасова приветства гостите, а областният управител д-р Стефка Здравкова поздрави ръководството и екипа на училището за реализацията на проекта и подчерта, че инвестициите в образованието и новите технологии са инвестиции в бъдещето на децата ни.

На тържествената церемония присъстваха още кметът на община Симеоновград Милена Рангелова, Марчела Момчилова – главен експерт „Култура и спортни дейности“, Евелина Димитрова – главен експерт „Образование и социални дейности“, директори на училища и детски градини, детска ясла, както и представители на различни институции.

Водосвет за освещаване на новата образователна среда бе отслужен от архимандрит Максим.

STEM центърът включва два модерно оборудвани кабинета – по природни науки и по информатика, математика и информационни технологии, като е поредна стъпка в стремежа на училището да осигурява съвременно образование, съчетаващо теория и практика и вдъхновяващо децата да изследват света на науката и технологиите.