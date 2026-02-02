От х:

Деца и ученици отново ще пременят Хасково с мартенички

    За 14-та поредна година Община Хасково и Младежки център Хасково – Школа по етнография, организират празничната инициатива „Украси дърво за Първи март“.

    Това е една от най-вдъхновяващите акции за малките и големи пазители на българските традиции в Хасково. Стотици деца традиционно се включват в инициативата и водени от техните талантливи учители преобразяват Хасково в навечерието на 1 март, информираха от общинската администрация.

    Община Хасково и Младежки център канят всички детски градини и училища да изработят мартенички и заедно да украсят знакови места в централната градска част със символите на пролетта, здравето и изобилието.

    Жребий ще определи местата, които детските градини или училищата ще украсят на 27 февруари /петък/, за да посрещнем деня на Баба Марта – 1 март, с празнична червено-бяла премяна.

    Записвания за участие в инициативата до 18 февруари 2026 г. на телефон 0889 404417 или на e-mail: neli_yc@abv.bg

    Източник: Haskovo.NET

    преди 1 час
    преди 2 часа
    преди 2 часа
    преди 2 часа
    преди 2 часа
