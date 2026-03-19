От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

С прожекция на филма „Роден под щастлива звезда“ започват честванията на Деня на Десети пехотен Родопски полк в Хасково

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    С прожекция на документален филм за живота и военното дело на полковник Кирил Христов /Димитров/ в Хасково ще започне отбелязването на Деня на Тракия и Ден на Десети Родопски пехотен полк – 26 март, съобщиха от Община Хасково.

    В навечерието на Деня на полка, на 25 март (сряда), от 17:30 ч. в зала „Хасково“ ще бъде излъчен филмът „Роден под щастлива звезда“. Автор на документалната лента е Георги Кременаров. Филмът е посветен на един незаслужено забравен герой от войните за национално обединение на България – полк. Кирил Христов. Събитието е част от честванията, посветени на 140 години от създаването на Десети Родопски пехотен полк.

    Вход: Свободен!

    Полк. Кирил Христов е бил командир на Десети пехотен Родопски полк от 1941 година до 9 септември 1944 година, когато е уволнен. За полк. Христов авторът на филма Георги Кременаров пише: „Кирил Христов ще премине през всички стълбици на военната йерархия, ще напише серия от книги посветени на българската армия и военното дело, ще участва във войните за национално обединение като се издигне до полковник и командир на легендарния Десети пехотен Родопски полк в годините на Втората световна война, ще преживее Дедеагачкия метеж, ще премине през месомелачката на „Народния съд“, където сякаш роден под щастлива звезда, ще се размине с доживотен затвор, ще мине през българската Голгота – лагерът на остров „Персин“ (по-известен като „Белене“) и ще остане жив. През 1953 г. ще се окаже отново на подсъдимата скамейка за участието си в потушаването на Септемврийското въстание, ще бъде осъден на смърт, но след като прекара 15 години из затворите и лагерите на социалистическа България, ще завърши живота си като мияч на улични шахти и продавач на лотарийни билети, за да бъде забравен от потомците, а името му да е покрито с пелената на забравата..." (Г. Кременаров, „Сенки и лица от Х пехотен Родопски полк“ I част)

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    преди 39 минути
    преди 44 минути
    преди 1 час
    преди 1 час
    преди 4 часа
    преди 5 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Шевиците – ключ към невидимия свят

    Случаен виц

    Задържан с над 739 кг марихуана поразен от инсулт, но остава в затворническа болница
    Задържаха тираджия с над 14 кг синтетичен канабиноид

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Смути от ягоди
    Смути от ягоди

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини