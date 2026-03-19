С прожекция на филма „Роден под щастлива звезда“ започват честванията на Деня на Десети пехотен Родопски полк в Хасково

С прожекция на документален филм за живота и военното дело на полковник Кирил Христов /Димитров/ в Хасково ще започне отбелязването на Деня на Тракия и Ден на Десети Родопски пехотен полк – 26 март, съобщиха от Община Хасково.

В навечерието на Деня на полка, на 25 март (сряда), от 17:30 ч. в зала „Хасково“ ще бъде излъчен филмът „Роден под щастлива звезда“. Автор на документалната лента е Георги Кременаров. Филмът е посветен на един незаслужено забравен герой от войните за национално обединение на България – полк. Кирил Христов. Събитието е част от честванията, посветени на 140 години от създаването на Десети Родопски пехотен полк.

Вход: Свободен!

Полк. Кирил Христов е бил командир на Десети пехотен Родопски полк от 1941 година до 9 септември 1944 година, когато е уволнен. За полк. Христов авторът на филма Георги Кременаров пише: „Кирил Христов ще премине през всички стълбици на военната йерархия, ще напише серия от книги посветени на българската армия и военното дело, ще участва във войните за национално обединение като се издигне до полковник и командир на легендарния Десети пехотен Родопски полк в годините на Втората световна война, ще преживее Дедеагачкия метеж, ще премине през месомелачката на „Народния съд“, където сякаш роден под щастлива звезда, ще се размине с доживотен затвор, ще мине през българската Голгота – лагерът на остров „Персин“ (по-известен като „Белене“) и ще остане жив. През 1953 г. ще се окаже отново на подсъдимата скамейка за участието си в потушаването на Септемврийското въстание, ще бъде осъден на смърт, но след като прекара 15 години из затворите и лагерите на социалистическа България, ще завърши живота си като мияч на улични шахти и продавач на лотарийни билети, за да бъде забравен от потомците, а името му да е покрито с пелената на забравата..." (Г. Кременаров, „Сенки и лица от Х пехотен Родопски полк“ I част)