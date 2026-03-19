Задържаха тираджия с над 14 кг синтетичен канабиноид

38-годишен турски гражданин е задържан и привлечен като обвиняем за опит за контрабанда на синтетичен канабиноид за 86 633 евро, съобщиха от прокуратурата.

Мъжът с инициалите И.Д. е привлечен като обвиняем за това, че на 16.03.2026 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, община Свиленград, област Хасково, с товарен автомобил с чужда регистрация, без надлежно разрешително направил опит да пренесе през границата на страната от България в Турция високорисково наркотично вещество – синтетичен канабиноид, с общо тегло 14 120 грама на обща стойност 86 633,30 евро (169 440 лева).

Дрогата е открита при извършената съвместна проверка от страна на служители на ГДБОП и Агенция „Митници“, в кухина, разположена вляво от вещева кутия, намираща се над шофьорската седалка в кабината на влекача. Наркотикът бил скрит в 7 прозрачни полиетиленови пакета.

По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ полицай при ГДБОП. С постановление на наблюдаващия прокурор при Окръжна прокуратура-Хасково, водачът на товарния автомобил, е бил задържан за срок до 72 часа.

Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо И.Д.

Източник: Haskovo.NET

