Петима са задържани с наркотици през почивните дни в Хасковско

Петима души са задържани с наркотици през почивните дни в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Двама са били в ареста на Хасково и Димитровград за държане на дрога на 10-ти. В областния град е бил доведен 19-годишен, в когото е открита сгъвка с 0,8 грама метамфетамин.

В Бригадирския град е бил заловен 30-годишен жител на село Длъгнево, носил в дрехите си грам чай за пушене.

На следващия ден в Харманли с грам бяло кристално вещество е бил хванат 27-годишен познайник на полицията.

Последните двама заловени с дрога са на 17 г. и 24 г. Непълнолетният е хванат в Симеоновград със саморъчно свита цигара с марихуана, а по-големият е заловен в Хасково със сгъвка чай за пушене.

Източник: Haskovo.NET

Задържаха трима нарушители – пиян, дрогиран и без книжка в региона
Задържаха хасковлия за кражба на телефон от 14-годишен
Засякоха фалшива банкнота от 50 евро
Загинал и ранен при две катастрофи за ден в Хасковска област
История на дивана – от Древен Египет до днешния хол 
Рая Чобанова от „Виолена“ с бронзов медал от международно състезание в Словакия
