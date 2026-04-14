Трима нарушители зад волана – пиян, дрогиран и водач без книжка, са задържали полицаи в региона, съобщават от МВР.

Водач с алкохол е заловен при ПТП с материални щети в Хасково. В 18 часа в четвъртък на булевард „Васил Левски“ в посока улица „Илинден“ се е движел 60-годишен мъж с лек автомобил „Фолксваген“. Заради неспазена дистанция от движещ се пред него „Мерцедес“ с водач 26-годишен, при което е последвал удар отзад.

Пристигналите на място пътни полицаи са тествали водачите с технически средства, като пробата на по-възрастния е показала употреба на 2,89 промила алкохол в издишания въздух. Справка изяснила, че е и пияният водач е и с отнета шофьорска книжка. Отказал е кръвни проби и е задържан.

В 20 часа на улица „Банска“ в Хасково е проверен лек автомобил „Ситроен“ с водач мъж на 40 години. Използваното техническо средство показало употреба на канабис. Хасковлията е отказал кръвни изследвания. В дома му при проверка е иззета още 0,53 грама суха зелена листна маса. Бил е задържан с полицейска мярка на задържане.

Рано сутринта същия ден неправоспособен водач е заловен на 11-ти април от авто патрул. В 05 часа на път I – 5 при км. 298 в посока Хасково е управлявал „Пежо“ 23-годишен от Нова Загора. Неправоспособният младеж се е движил в насрещната лента за движение към Димитровград. Полицаите установили и, че колата е с поставени регистрационни табели от друго превозно средство. Последвало е 24-часовото му задържане по заведеното бързо производство.