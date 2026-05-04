Пътник и водачка пострадаха леко в катастрофи, задържаха пиян зад волана

Пътник на 19 години и млада водачка на 22 години са пострадали леко в две различни катастгрофи в региона, съобщават от полицията. Както вече писахме, около 17,15 часа в петък, по третокласен път за хасковското село Манастир се е движил „Фолксваген“, шофиран от 18-годишен от Хасково. След като е загубил контрол над колата е излязъл в ляво по посоката си на движение и се е ударил в мантинела.
От удара е пострадал возещият се в колата 19-годишен пътник от село Гарваново. Момчето е настанено за лечение в местната болница, без опасност за живота.
Загуба на контрол над автомобил е причина и за произшествие станало вчера в хасковското село Малево. В 16,35 часа на кръстовището между улиците „Георги Димитров“ и „Васил Коларов“, 22-годишна водачка на „Мерцедес“ от село Болярски извор е предприела неправилно изпреварване в зоната на кръстовището на попътно движещ се „Фолксваген“, шофиран от 27-годишна хасковлийка.
По-младата водачка е загубила контрол над возилото си, излязла е вляво извън платното и се е ударила в бетонен стълб. Вследствие от това са пострадали водачката на „Мерцедеса“  и пътуващата до нея 47-годишна жена от село Болярски извор, настанена за наблюдение в хасковската болница. И двете са без опасност за живота. Пробите са отрицателни.
Водач, шофиращ с алкохол е заловен в неделя в Димитровград. В 00,55 часа на булевард „Стефан Стамболов“ патрул е спрял за проверка лек автомобил „Ауди“, управляван от 42-годишен. Използвания дрегер показал наличие на 1,76 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е задържан до 24 часа по заведеното бързо производство.
 
