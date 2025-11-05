От х:

Мъртвопиян, без книжка и с фалшиви номера се удари в пътен знак

Мъртвопиян водач с 3,29 промила алкохол самокатастрофира в Димитровград, съобщиха от полицията. Той е задържан с полицейска мярка за общо четири нарушения в Димитровград.

Вчера в 11,30 часа, 33-годишен е шофирал лек автомобил „Ауди“ и при движение по улица „Хебос“ е ударил пътен знак. Освен предизвиканото ПТП и огромното количество изпит алкохол се оказало, че няма книжка. При справка се е изяснило, че поставените регистрационни табели са от друг автомобил.

По случая е започнало бързо досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

