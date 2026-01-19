Блъснаха пешеходка на пешеходна пътека в Хасково

Пешеходка е пострадала леко в инцидент в Хасково в петък, съобщават от МВР. В 18:40 часа по булевард „Съединение“ се е движило „Рено“, управлявано от 63-годишен мъж.

На пешеходна пътека водачът не е пропуснал пресичащата жителка на село Ангел войвода. 51-годишната жена е прегледана и освободена за домашно лечение.

Същия ден и по същото време в Любимец е станало друго произшествие. В 18:45 часа по булевард „Одрин“ на кръстовището с улица „Янтра“, 72-годишен водач на „Мазда“ блъснал „БМВ“, шофирано от 24-годишен. Тест с дрегер отчел наличие на 0,69 промила в издишания въздух на водача на „Мазда“-та. Другият водач е с леки охлузвания.

На двамата водачи, причинили произшествията, са съставени актове.