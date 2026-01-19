От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

-5 °C

Блъснаха пешеходка на пешеходна пътека в Хасково

Пешеходка е пострадала леко в инцидент в Хасково в петък, съобщават от МВР.  В 18:40 часа по булевард „Съединение“ се е движило „Рено“, управлявано от 63-годишен мъж.

На пешеходна пътека водачът не е пропуснал пресичащата жителка на село Ангел войвода. 51-годишната жена е прегледана и освободена за домашно лечение.

Същия ден и по същото време в Любимец е станало друго произшествие. В 18:45 часа по булевард „Одрин“ на кръстовището с улица „Янтра“, 72-годишен водач на „Мазда“ блъснал „БМВ“, шофирано от 24-годишен. Тест с дрегер отчел наличие на 0,69 промила в издишания въздух на водача на „Мазда“-та. Другият водач е с леки охлузвания.

На двамата водачи, причинили произшествията, са съставени актове.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково отпразнува Деня на независимостта
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково е красив град.
Хасково и Аида от високо.
Хасково и Аида от високо.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Спипаха двама пътници в автобус с 24 000 цигари без бандерол и 140 стоки менте
Спипаха двама пътници в автобус с 24 000 цигари без бандерол и 140 стоки менте
преди 22 минути
Задържаха хасковлия с метадон и младеж с чай за пушене при слизане от влак
Задържаха хасковлия с метадон и младеж с чай за пушене при слизане от влак
преди 35 минути
Хванаха двама водачи на камиони, единият пиян, другият дрогиран
Хванаха двама водачи на камиони, единият пиян, другият дрогиран
преди 43 минути
Мерцедес и БМВ катастрофираха на детелината в квартал „Орфей“
Мерцедес и БМВ катастрофираха на детелината в квартал „Орфей“
преди 1 час
Слънчево и студено
Слънчево и студено
преди 2 часа
Баскетболният „Хасково“ с обрат срещу „Левски“
Баскетболният „Хасково“ с обрат срещу „Левски“
преди 14 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – 16 Year Old Emma Kok sings Dancing On The Stars – André Rieu, Maastricht 2024

Случаен виц

Слънчево и студено
Задържаха хасковлия с метадон и младеж с чай за пушене при слизане от влак

Да се родиш глупав не е срамно, срамно е само да умреш глупав. - Ерих Мария Ремарк

Последни обяви

Случайна рецепта

Немски киндер пунш
Немски киндер пунш

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини