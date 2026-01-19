От х:

Ще бъде слънчево и студено в цялата Хасковска област. Поривите на вятъра ще достигнат 15 км в час. Градусите ще са между -7 и 0. 

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се смени с югоизточен. Ще преобладава слънчево време, след обяд от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Температурите слабо ще се повишат и минималните ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните - от минус 2° до 3°.

В сряда ще преобладава облачно време и на много места в Южна България и Предбалкана ще превалява сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток.

